Avec la Draft qui approche à grands pas, les rumeurs sont devenues de plus en plus insistantes ces derniers jours, notamment sur le cas Bradley Beal, en instance de départ à Washington. Les rumeurs ont laissé place à du concret ce dimanche : l’arrière All-Star des Wizards est transféré chez les Phoenix Suns !

La NBA a un nouveau Big Three, et il se situe au pays des Cactus.

Adrian Wojnarowski d’ESPN a été le premier à balancer la bombe ce dimanche soir. Bradley Beal vient donc de se faire transférer chez les Suns où il rejoindra Kevin Durant et Devin Booker ! Les détails du trade ? Les voici :

Les Suns récupèrent : Bradley Beal

Bradley Beal Les Wizards récupèrent en échange : Chris Paul, Landry Shamet, plusieurs choix de second tour de draft et des picks swap

BREAKING: The Washington Wizards are finalizing a trade to send All-Star G Bradley Beal to the Phoenix Suns, sources tell ESPN. Beal’s waiving his no-trade to form a new Big 3 with Devin Booker and Kevin Durant. Teams are still working thru framework, but Beal is headed to Suns. pic.twitter.com/0lQrSh370q

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2023

Quelques détails restent à régler avant de pouvoir finaliser complètement ce blockbuster trade, mais Bealou va bien poursuivre sa carrière dans l’Arizona après 11 ans dans la capitale américaine.

Pour rappel, l’arrière All-Star possède une clause de non-transfert dans son contrat, ce qui lui a permis d’avoir son mot à dire dans les différentes négociations. Visiblement, Beal voit les Suns comme une équipe dans laquelle il peut accomplir son objectif ultime : remporter le titre NBA. En même temps, avec KD, Booker ou encore Deandre Ayton à ses côtés, les Suns auront une sacrée équipe sur le papier, même si financièrement ça va piquer fort (notamment avec le prochain CBA, ces quatre-là pesant plus de 160 millions de dollars) et qu’il faudra trouver de bons role players pour compléter l’effectif malgré des ressources limitées.

Une chose est sûre en tout cas : le nouveau propriétaire des Suns Mat Ishbia n’a pas peur de faire des gros coups pour tenter de jouer le titre, lui qui avait déjà mis en place le transfert de Kevin Durant en février dernier.

Côté Washington, les récents changements dans le front office avec l’arrivée de Michael Winger (président) et Will Dawkins (manager général) sont donc synonymes de reconstruction. Faut être honnête, la contrepartie n’est vraiment pas folle pour les Wizards, qui n’obtiennent aucun jeune joueur prometteur et aucun choix de premier tour de draft en échange de Bradley Beal. Par contre, ils gagnent largement en flexibilité financière en se débarrassant de son contrat de cinq ans et 250 millions de dollars.

La fin de l’ère Bradley Beal aux Wizards, c’est dans un transfert contre un joueur qui ne restera pas à Washington, un PNJ, des seconds tour de Draft et un paquet de clope.

Terrible.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 18, 2023

Fun fact pour finir : l’agent de Bealou Mark Bartelstein est également le père du PDG des Suns Josh Bartelstein. Quelque chose nous dit que ça a joué dans les négociations…

Source texte : ESPN