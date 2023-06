Quatre jours. Dans quatre jours Adam Silver prononcera le nom de Victor Wembanyama en Mondovision, puis derrière s’enchaîneront 59 autres picks de Draft, 59 annonces susceptibles de changer une vie. Qui draftera qui ? Un deuxième Français sera-t-il Lottery pick ? On essaie de se mouiller, avec la Mock Draft 2023 version TrashTalk !

Les Spurs, puis les Hornets, puis les Blazers, etc. Jeudi soir, 2h du matin, les futurs rookies vont un à un enfiler de belles casquettes et offrir un peu de rêve – ou non – aux fans de certaines franchises. Pour les Spurs peu de suspense voire pas du tout, entre Charlotte et Portland pour les picks 2 et 3 une petite incertitude demeure, et derrière c’est ouvert. C’est ouvert alors on passe par la fenêtre et on se mouille un peu, du pick 1 au pick 15, pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblera (un peu ou pas du tout) la Draft 2023.

Où ira Cam Whitmore ? Les jumeaux Thompson ? Peut-on avoir des trades dans le Top 10 ? Une Draft qui s’annonce énorme mais également incertaine, raison de plus pour y passer deux heures aujourd’hui. Avis attendus en commentaires, et rendez-vous jeudi prochain pour se taper des barres en y repensant ?