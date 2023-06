Encore un guard de 2 mètres de haut, ça fait beaucoup là non ? Mais celui-là, on le voit de loin avec sa coupe signature qu’il a plagié sur Tahiti Bob. Sorti d’un programme d’Arkansas qui envoie du joueur NBA en balle depuis quelques saisons, Anthony Black ressort du lot pour sa polyvalence défensive. Mais malgré son mindset prêt pour la Ligue, il reste encore un peu de boulot pour rendre le grand meneur opérationnel.

SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 19 ans , né un jour où Hey Ya ! de OutKast était numéro un des charts.

, né un jour où Hey Ya ! de OutKast était numéro un des charts. Poste : Combo guard aux notes de poste 1

aux notes de poste 1 Équipe : Arkansas Razorbacks , les cochons marrons en français.

, les cochons marrons en français. Taille : 201 centimètres en enlevant le double décimètre bonus de veuchs

en enlevant le double décimètre bonus de veuchs Poids : 90 kilos comme Kevin Huerter

comme Kevin Huerter Envergure : 202 centimètres

Statistiques 2022-23 : 12,8 pts, 5,1 rebonds, 3,9 passes décisives et 2,1 interceptions de moyenne (34,8 minutes sur 36 matchs)

12,8 pts, 5,1 rebonds, 3,9 passes décisives et 2,1 interceptions de moyenne (34,8 minutes sur 36 matchs) Comparaison : Josh Giddey en plafond, et Dyson Daniels en plancher proche ? Vive les kangourous.

Josh Giddey en plafond, et Dyson Daniels en plancher proche ? Vive les kangourous. Prévision TrashTalk : 8ème position

SON PARCOURS

Anthony David Black est né le 20 janvier 2004 à Las Colinas au Texas. Il a grandi dans cet état, entouré de parents sportifs. Les deux se sont rencontrés à la fac lorsque que l’un jouait au basketball et l’autre au football, une vraie histoire d’amour sortie d’une comédie romantique produite par Netflix. Le p’tit gars prend la même route que son paternel et commence le basket assez tôt à ses côtés. Il commence ses années lycée dans la ville de Coppell puis rejoint le lycée de Duncanville pour sa dernière saison. À cause de problème d’admissibilité, AB jouera peu de matchs mais sera diablement efficace avec 13 points, 4 passes et 2 interceptions de moyenne. Il est donc invité à l’intersaison 2022 au Mc Donald’s All-American Game et au Nike Hoop Summit. Il remportera aussi le championnat des Amériques U18 cet été là.

Vient le temps de la fac et Anthony Black s’en va du Texas pour rejoindre celle d’Arkansas. Cela fait quelques années que les Razorbacks commencent se créer une vraie réputation d’université formatrice et tient un vrai rang face aux programmes historiques du pays. Mason Jones, Moses Moody et maintenant un trio de freshmen talentueux mené à la baguette par Eric Musselman, ancien coach des Warriors et Kings dans les années 2000. Après une saison régulière médiocre où Arkansas finira dixième de SEC, le meneur touffu et ses coéquipiers se font éliminer en quart de finale des Playoffs de conférence. À titre individuel, il est élu par les coachs dans la All-SEC Second Team et dans la All-Freshman Team de la saison 2022-23. Lors de la March Madness, les Razorbacks créent la surprise en éliminant Kansas, le champion en titre, au second tour. Ils perdront en huitièmes de finale face au futur vainqueur du tournoi NCAA, UConn. AB déclarera qu’il se présente à la Draft 2023 dans la foulée de cette défaite.

SES ATOUTS ET FAIBLESSES

Le point le plus fort d’Anthony Black est sa défense. Voilà, c’est tout. Sa taille et son physique bien bâti pour la NBA font qu’il est très polyvalent sur cette partie du terrain. Il peut défendre sur n’importe quel extérieur de l’équipe adverse, même si dans la Ligue il sera plus à l’aise sur les arrières et ailiers. Sa mobilité associée à sa capacité à protéger le cercle. Hors de la raquette, il reste encore parfois naïf dans ses choix mais son intelligence de jeu se développera en même temps que son expérience en NBA. Mais il reste toujours actif sur les dribbles et les passes, les 2,1 interceptions de moyenne en disent long.

En attaque, Anthony Black est connu pour sa capacité d’organisation du jeu qu’il a pu démontrer tout au long de la saison. Malgré un spacing médiocre de la part de ses coéquipiers, il a réussi à développer du jeu sur pick-and-roll et sur des systèmes simples pour permettre à son équipe de marquer facilement. Sa qualité de passe est bonne, avec près de 4 assists de moyenne, cette dernière pourrait augmenter en NBA avec une équipe mieux organisée sur la moitié de terrain. Le playmaking d’AB est excellent et tapera dans l’œil de nombreuses équipes lors des workouts individuels. Même les fans le demandent dans leur franchise, tellement sa lecture du jeu claque.

Anthony Black is the perfect point guard for the spurs look at some of these reads man pic.twitter.com/rSwwaaFSHT

— 𝘴𝘱𝘶𝘳𝘴𝘴𝘦𝘹𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 (@spurssexuality) May 26, 2023

Le plus gros problème d’Anthony Black, celui qui suscite le plus doute chez les franchises NBA… est son efficacité en attaque. Un meneur se doit de savoir prendre soin du ballon, poser le jeu, faire en sorte que ça finisse dans le panier de la meilleure des façons. Mais avec le touffu en poste 1, il y a plus de chances que le balle orange finisse dans le panier adverse que dans le sien. Avec 3 balles perdues de moyenne par match, dont une demi-douzaine de matchs à 5 ou 6 turnovers, on voit bien que le contrôle du ballon est un aspect non négligeable de son jeu à développer. Parce que si c’est 3 en NCAA, est-ce que ce chiffre va doubler en NBA ? Ceci est fort probable.

Aussi, ce qui est triste à notifier au vu de sa taille et de son physique prêt pour la NBA, c’est qu’il ne l’exploite pas assez en attaque. Au niveau de la finition, il n’arrive pas à convertir ses tirs près du cercle malgré sa forte agressivité près du cercle. Mais le plus dur est l’utilisation de son tir extérieur. Il doit devenir une vraie menace en sortie de pick-and-roll. Ça n’est pas très naturel pour lui mais il reste tout de même efficace, il doit gagner en assurance pour devenir imprévisible. Enfin, le manque de tir à 3-points sera un autre hic en NBA. Le jeu d’Arkansas utilise peu le tir du parking, elle fait partie des 10 facs de Division 1 qui en prennent le moins… mais on dirait bien qu’AB bosse dessus en attendant la Draft.

Anthony Black back in Duncanville working on his 3 ball 👀 pic.twitter.com/LgHoNLUnxl

— Will Whitson (@will_whitson2) June 2, 2023

ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Défense

Playmaking

Polyvalence

Points faibles :

Finition

Tir à 3-points

Balles perdues

DANS LES MOCKS DRAFTS, ÇA DIT QUOI ?

Le profil très défensif d’Anthony Black va convaincre de nombreuses franchises lors de ses workouts. Sur l’aspect offensif, il y a encore du travail mais s’il est bien entouré, le meneur pourra gagner en efficacité rapidement lors du training camp et de la saison régulière. Rendez-vous le 22 juin prochain pour voir où ce nouveau guard moderne atterrira.