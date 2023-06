En cette fin de saison, la majorité des joueurs NBA sont en vacances et les évaluations peuvent donc commencer. Chez TrashTalk, on a décidé de faire un conseil de classe pour chaque franchise, avec une évaluation pour chaque joueur : 30 équipes, 450 joueurs diagnostiqués ! Côté Timberwolves ? Trop de congés maladies pour créer une dynamique mais pas mal de joueurs intéressants.

Anthony Edwards : nouveau franchise player officiel des louveteaux, Ant-man a su porter la meute sur son dos lorsque Towns était à l’infirmerie. Pas mal de progrès dans son jeu qui lui ont permis de décrocher sa première sélection au match des étoiles ! Premier de la classe sans forcer.

Jaden McDaniels : sûrement la belle surprise de cette saison pour les Wolves avec l’éclosion de l’un des meilleurs 3&D de la ligue. Jaden a tout simplement été parfait dans son rôle avec un tir à 3-point devenu fiable et des missions défensives bien assumées. Mal payé de ne pas décrocher une All-Defensive Team…

Rudy Gobert : tout l’avenir du Minnesota a été hypothéqué pour ramener le pivot français mais son apport dans la meute cette année a de quoi laisser une pointe d’amertume. Si Rudy a autant de valeur en NBA, c’est parce qu’il défend la raquette comme personne. Sauf que cette année, on n’était pas vraiment dans les standards de Salt Lake City en défense… Toujours bon mais plus aussi historique comme il l’était avant.

Karl-Anthony Towns : 29 matchs cette saison… Quelle poisse pour les Wolves qui n’ont pas vraiment eu le temps d’enclencher une synergie intérieure. Un poil en dessous de ses standards habituels, KAT n’a jamais pu trouver son rythme. Allégorie de la saison des Wolves.

Mike Conley : tiens tiens tiens, en voilà du bon meneur vétéran qui vient renforcer les loups à la deadline. On connait Mike depuis le temps : gestion du jeu, lobs pour Rudy et gros sourire permanent ! Mais il n’y avait pas déjà un meneur avant ?

D’Angelo Russell : ah bah si le voilà. Un rendu mitigé pour D-Lo avec un début de saison complètement raté à l’image de l’équipe mais quelques bon passages au fil de l’année. Le mayonnaise avec Rudy Gobert n’a jamais franchement pris… Direction les Lakers à la deadline !

Kyle Anderson : en voilà un loup du devoir au sein de la meute. Slow-mo est certainement le liant parfait entre ton backcourt et ta raquette. On appelle ça un connecteur offensif dans le métier ! Même s’il aime bien se chamailler avec ses coéquipiers, Kyle reste important dans cette rotation.

Naz Reid : avec l’absence de KAT, Naz a pu s’exprimer en montrant de belles choses cette saison. Parfait en sortie de banc pour marquer des points et apporter du spacing avec un tir à 3-points pas dégueu pour un pivot. Belle complémentarité avec Gobert ! Il fait partie des potentielles pertes non négligeables des Wolves cet été…

Jaylen Nowell : un pétard offensif en sortie de banc pas vraiment effrayé à l’idée de prendre des tirs. Jaylen s’est gavé de ticket shoot dans la seconde unit cette année, mais avec une efficacité et une sélection de tir quelque peu… discutables. Free agent cet été, pas sûr qu’il soit le dossier en haut de la pile de Tim Connelly.

Taurean Prince : quand on a Taurean dans son équipe, on sait à quoi s’attendre. De l’apport constant en sortie de banc avec de la défense et du tir à 3-points sans être flamboyant. Le genre de joueur jamais nul, mais jamais fort non plus. Malheureusement pour lui, pas assez pour récupérer la place de titulaire au poste 3.

Austin Rivers : mis au placard en début de saison, le fils du Doc a justement pris les minutes de Prince lorsqu’il s’est blessé fin novembre. Perdant du personnel à son poste mais aussi Karl-Anthony Towns, les loups avaient besoin de scoring dans l’urgence. Il a enchaîné 4-5 belles perfs en fin d’année 2022 puis est redevenu Austin Rivers par la suite.

Jordan McLaughlin : saison difficile pour le meneur gestionnaire qui a lui aussi manqué la moitié des matchs à cause d’une blessure bien relou. Joueur intéressant dans le profil mais qui manque de fiabilité au scoring (notamment à 3-points) et qui n’est pas vraiment dangereux sans ballon. Pas fou lorsque Edwards est sur le terrain.

Wendell Moore Jr. : c’était le gérard d’or de Bastien mais malheureusement le jeune Wendell n’a pas eu beaucoup d’opportunités de prouver à Chris Finch qu’il avait le niveau NBA. Pas mal de maladresses qui lui ont coûté ses premiers tests dans la Grande Ligue : seulement 14 matchs joués avec un temps de jeu significatif.

Nickeil Alexander-Walker : arrivé en même temps que Mike Conley de l’Utah, Nickeil a un peu galéré en attaque en arrivant au sein de la meute mais a obtenu un rôle sympa en Playoffs en étant responsabilisé défensivement sur Jamal Murray.

Nathan Knight : de quoi ramener un peu de barbaque dans la peinture lorsque Towns était blessé. Mais avec Rudy Gobert, Naz Reid et l’urgence de la gagne des Wolves, difficile pour Nathan de gratter des minutes malgré des progrès notables.

Luka Garza : des passages intéressants avec des gros cartons offensifs pour son rôle ! Mais des passages défensifs fantomatiques pour son poste… C’est tout ou rien avec Garza, voire tout et rien à la fois

Bryn Forbes : pas mal de poussières à force d’être au fond de la rotation. Il faut dire que quand ton principal atout c’est d’envoyer de la bombinette du parking et que tu ne rentres plus rien, bah tu ne sers plus à rien.

Matt Ryan : Angelino au début de la saison, Matt débarque en décembre avec les Wolves pour rentrer quelques 3-points, avant d’être cloué sur le banc à partir de février.

Josh Minott : jeune louveteau qui n’aura joué que 96 minutes, on lui souhaite un peu plus l’année prochaine.

A.J. Lawson : 2 minutes sur un parquet cette saison, tout juste suffisant pour avoir sa ligne.