Aouuuuuuuh ! On continue la tournée des bilans en s’attaquant aux Minnesota Timberwolves ! Déception évidente par rapport aux attentes du début de saison mais pas mal de blessures qui n’ont jamais pu enclencher une dynamique au sein de la meute. À côté de ça, un roster plein de talent qui ne demande qu’à être au complet. Allez, musique !

Ce que TrashTalk avait annoncé

Rappelez-vous, la hype était énorme en octobre avec le giga trade de Rudy Gobert durant l’intersaison. En gardant tout de même les pieds sur terre, on se demandait quels objectifs réalistes pouvait viser cette équipe en début de saison (spoiler, la douille a été flairée). Rudy Gobert et le jeune Wendell Moore Jr. ont remporté le trophée du peuple et niveau pronostics, on prédisait une saison radieuse pour Minnesota : 49 wins pour Bastien et 47 pour Alex.

Ce qu’il s’est vraiment passé

42 victoires pour 40 défaites. Huitième à l’Ouest et défaite (4-1) au premier tour des Playoffs face aux Nuggets.

En termes de montagnes russes, on a encore un bon client pour le podium cette saison. Bon, on pouvait s’attendre à un début de saison un peu mal huilé lorsque l’on sait à quel point l’effectif a été bouleversé durant l’été. En démarrant la saison par un bilan de 5-8, Minnesota a donc logiquement laissé paraitre des débuts difficiles, avec toutefois une synergie intéressante entre KAT et Gobert. Jaden McDaniels s’installe tranquillement comme titulaire indiscutable dans la rotation, collectivement ça cale un peu, mais on se dit que la saison NBA est longue et qu’il reste encore du temps pour proposer des ajustements.

Mais le 29 novembre 2022, le drame arrive dans le Minnesota… Karl-Anthony Towns se blesse à la jambe sans contact et va par la suite manquer une grosse partie de la saison NBA. Le chat des Wolves va ainsi louper 52 matchs de suite à cause de cette blessure sans cesse rallongée au cours de la saison. Et c’est là qu’on entre dans la période compliquée pour Minnesota, qui en plus de galérer à trouver des automatismes, se retrouve privé de l’un de ses joueurs cadres pour les mettre en place. Avec un D’Angelo Russell clairement décevant sur plusieurs séries de matchs et un Rudy Gobert en dessous de ses standards défensifs de Salt Lake City, Anthony Edwards ne pouvait pas rêver meilleur scénario… pour prendre les rennes de l’équipe. Le chef de meute va clairement porter tant bien que mal les louveteaux sur son dos, bien épaulé par des Jaden McDaniels, Austin Rivers et Naz Reid qui feront des bons passages à leur niveau de responsabilité sur cette période. Sauf que ça reste encore trop faible pour les Loups qui se retrouvent à un bilan bien crado de 16-21 à la fin de l’année 2022 en perdant 6 matchs d’affilée…

Personne ne sait ce que les joueurs de Chris Finch ont fait pour le jour de l’an mais il faut croire que les Wolves ont pris des bonnes résolutions puisqu’à partir de 2023, la bande d’Anthony Edwards va jouer un tout autre basket en rendant une belle copie de 16-8 de janvier jusqu’au All-Star Break. De quoi regagner espoir en ces Wolves avec un retour de Karl-Anthony Towns à l’horizon. Ce magnifique run vaudra même une place à Ant-Man au All-Star Game !

Hop, disons les termes, grande nouvelle car les Wolves… se débarrassent de D’Angelo Russell à la deadline pour récupérer Mike Conley et se pointent en fin de saison en ayant sauvé la casse comme ils le pouvaient. Avec une cheville qui tourne pour Edwards et un retour tardif de KAT, la case play-in est difficilement évitable. Les Wolves ont clairement une carte à jouer dans des Playoffs qui semblent ouverts à l’Ouest comme rarement on l’a vu. Sauf que lors du dernier match de la saison, les hommes de Chris Finch vont complètement perdre les pédales face aux Pelicans : poussette de Rudy Gobert sur son coéquipier Kyle Anderson et cassage de main pour McDaniels qui tape tout seul dans un mur… Les Wolves finissent donc huitième tout en perdant l’un de leur meilleurs joueurs… Derrière ? Défaite en play-in contre les Lakers, victoire qui sauve la saison contre OKC et, malheureusement pour eux, sortie au premier tour face à des Nuggets tout simplement trop forts pour eux. Finish bien dégueu mais belle remontée au cours de la saison !

L’image de la saison

Comment ne pas mentionner cette soirée cauchemardesque du 9 avril 2023 pour les Wolves ? On aurait pu choisir de retenir la poussette de Rudy Gobert sur Kyle Anderson mais elle n’était qu’anecdotique – voire même bénéfique – en termes de conséquences sportives pour les Wolves. Cette blessure de Jaden McDaniels est par contre et certainement le plus gros regret de la saison de Minnesota, qui avait parvenu à bien limiter la casse en assurant sur cette deuxième partie de saison. Surtout lorsqu’on regarde comment l’ailier des Wol… non rien.

En réussissant à arracher son ticket pour les Playoffs, qui sait ce que les Wolves auraient réussi à faire contre Denver si Jaden MacDaniels – l’un des meilleurs joueurs des loups cette saison – avait pu contribuer contre Denver ? Alors attention on ne dit pas que les Wolves auraient fait une Miami Huit, mais qu’au moins ils auraient pu limiter davantage Denver avec leur ailier défensif. Un what if de plus pour Minnesota…

Il a cartonné : Anthony Edwards

S’il y a bien un joueur qui a fait l’unanimité chez les Wolves, c’est Anthony Edwards ! Aujourd’hui, on ne se pose plus la question de savoir quel est le visage de la franchise dans le Minnesota. Ant-Man affiche une belle ligne de stats cette saison à 24,6 points, 5,8 rebonds, 4,4 passes et 1,6 interception par match avec des pourcentages corrects de 46% au tir, 37% à 3-points et 75% aux lancers francs. Une production de All-Star et ça tombe bien, puisqu’il a décroché sa première sélection cette année au match des étoiles ! En plus des chiffres plutôt flatteurs pour l’arrière des Wolves, on peut mettre à son crédit un statut de leader affirmé lorsque Karl-Anthony Towns était à l’infirmerie une bonne partie de la saison. C’est évidemment lui qui est à l’origine de ce run de 2023 pour les Wolves jusqu’au Playoffs. Son pic au scoring ? 44 points contre les… Rockets. Bon ok, Houston c’est littéralement un tapis rouge dans la raquette mais Edwards a tout de même sorti 24 matchs à au moins 30 points sur cette saison. Chapeau l’artiste !

En plus de ça, Edwards a fait des progrès par rapport à l’année dernière dans son jeu. Tout d’abord, on peut mentionner un drive bien plus fonctionnel avec des qualités athlétiques (enfin) utilisées pour finir près du cercle. Certes il y a toujours du pull-up à 3-points pas toujours efficace mais au moins l’arrière des Wolves a amélioré sa dangerosité en perfectionnant cette arme de son arsenal. Après, la dernière amélioration pour que le leader des Wolves soit un sérieux candidat parmi les meilleurs joueurs NBA sera sans doute son efficacité au tir qui parfois fait défaut à l’efficience offensive des Wolves. Pour ceux qui en veulent plus, on range le dossier sur un thread à dérouler de ses progrès défensifs cette saison :

Scouting individuel🔎: les 10 derniers matchs défensifs d’Anthony Edwards

Depuis la blessure de Towns, Ant-Man semble progressivement passer un cap en attaque.

Mais où en est-il défensivement en 2023 ? Jusqu’à quel point peut-il être bon à l’avenir ? ⬇️🎥 pic.twitter.com/6oI3eSYDaj

— Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) January 9, 2023

On l’attendait et on l’attend toujours : Karl-Anthony Towns

Quel joueur autre que KAT pour cette catégorie ? Certainement le plus gros what if de la saison des Wolves qui n’ont clairement pas eu de bol sur ce coup… Après un équilibre parfois trouvé en début de saison avec Rudy Gobert dans la peinture, le duo d’intérieurs n’aura jamais vraiment eu le temps de créer une vraie dynamique pour prouver qu’ils étaient l’une des meilleures raquettes de la ligue. Seulement 29 matchs pour le chat cette saison… bien trop peu pour un joueur majeur lorsqu’on a de réelles ambitions au mois de mai ! Et malgré toutes les critiques qu’on peut faire aux Wolves, impossible de ne pas prendre le cas de Towns en compte pour relativiser cette saison montagnes russes.

Les statistiques individuelles

… et la suite

Pour ce qui est du marché de l’été, Tim Connelly a un gros dossier à gérer cet été. Les cadres (Edwards, KAT et Gobert) sont verrouillés mais Jaden McDaniels sera éligible à une prolongation et à la vue de la saison que le All-Defensive player défenseur des Wolves a pondu sur les attaquants adverses, il y a de bonnes raisons de filer plusieurs millions à Jaden pour qu’il achète sa weed . Il y a tout de même danger puisque le cap space des Wolves est déjà bien pompé par KAT et Gobert (avec Edwards qui va s’y mettre) donc à voir si l’ailier misera sur lui-même en finissant sa dernière année de contrat pour prétendre à mieux ailleurs dès la fin de saison prochaine. En plus de ça, Naz Reid, Jaylen Nowell, Austin Rivers et Nickeil Alexander-Walker seront free agent non restreint cet été. Il y aura sûrement des pertes à Minnesota qu’il faudra impérativement remplacer au mieux. Pas d’explosion à l’horizon donc, mais pas mal d’ajustements à peaufiner. On prend les mêmes et on recommence ?

Quelle poisse quand on y repense. Des blessures importantes et dramatiques en termes de timing pour une équipe qui ne souhaitait qu’une seule chose : de la continuité. Pas mal de déceptions qui sont nuancées par des circonstances atténuantes et ça semble suffisant pour décrocher une seconde chance mais attention, car la NBA n’attend pas éternellement. On veut des loups-garous dès le mois d’octobre !