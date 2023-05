Du rose partout, Kyle Kuzma à la Fashion Week et un Kristaps Porzingis barbu, quelques victoires et beaucoup de défaites, voilà à peu près ce qu’il faut retenir de cette saison des Wizards. Pour un peu plus de détail ? Y’a qu’à dérouler !

36 victoires pour Bastien, 36 pour Alex. Dans les deux cas compliqué de se projeter sur un play-in mais on les imaginait aussi “trop bons” pour faire partie du grupetto. On s’interrogeait fort sur le dossier Bradley Beal, et on attendait beaucoup de Kristaps Porzingis et Deni Avdija.

Ce qu’il s’est vraiment passé

35 victoires et 47 défaites, trop nuls pour le play-in et trop bons pour la Lottery. On avait dit quoi déjà ?

A une prolongation près face aux Cavs, le début de saison est… parfait avec 3 victoires en quatre matchs. Delon Wright est déjà blessé mais Kyle Kuzma et Bradley Beal ont la dalle, Monte Morris s’incruste pas mal dans le décor. Mais très vite on quitte le satellite et on revient sur Terre. Cinq défaites en six matchs dont un -42 à la maison contre Brooklyn, elle était belle cette Dolce Vita mais elle était courte. Équipe de série, les Wizards déplorent ensuite la blessure de Bradley Beal… mais Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma portent Wash et briguent la mairie. Six victoires en sept matchs et comme prévu, on ne comprend rien à cette saison.

Bradley Beal continue de souffler le tiède et le gelé, BB se blesse et déclare être resté à Washington “faute de mieux”, ambiance. Sur le terrain ? Ça y est c’est la mouise, dix défaites de suite début décembre qu’une nouvelle série de cinq succès autour de nouvelle ne viendra pas effacer. Les catalyseurs de cette mini-révolte ? Rui Hachimura, de retour à un très haut niveau, et le duo Morris / Wright, merveille de doublette solide au poste 1. Rui Hachimura qui claque d’ailleurs son record en carrière, deux jours avant de déclarer qu’il peut aider “n’importe quelle franchise”, et ce deux jours avant… d’être transféré aux Lakers contre Kendrick Null et des picks de draft.

Bye-bye le samouraï, et Kendrick Nunn semble très à l’aise dès son arrivée, tu parles d’une info. D’autres infos chiantes ? Will Barton s’en va, John Wall retrouve son public, les Wizards gagnent à San Antonio pour la première fois depuis 24 ans, et Bradley Beal passe les 15 000, on ne parle pas de son salaire à la minute mais de ses points marqués en carrière. Chaque série de deux victoires est alors suivie d’une autre de trois, quatre ou cinq défaites et le squad de Wes Unseld Jr. continuera sur ce superbe élan jusqu’à la fin de la régulière, malgré quelques belles perfs d’un Deni Avdija décevant sur la globalité de la saison, malgré un nouveau record en carrière à 43 pions pour Porzi et quelques sorties intéressantes du sophomore Corey Kispert.

L’image de la saison

Bradley Beal qui claque le W de “win”, même si on s’est très longtemps demandé si ce n’était pas celui de “Wembanyama”. Plus sérieusement ? Bradley Beal symbolise assez bien le manque de certitudes à Washington. Encore plus de 30 matchs manqués, un salaire mirobolant (plus de 200 millions à toucher jusqu’en 2027) mais des déclas alarmantes (“je suis resté à Washington car il n’y avait personne sur le marché”). Que faire de Bradley Beal, puisque plus les années passent plus le BB se rapproche d’une erreur de casting, en tout cas d’une erreur de montant sur le chèque, sans parler d’un leadership qui se fait attendre. On parle beaucoup de Damian Lillard à Portland, mais alors dans le genre contrat toxique, Bealou toque au Top 10 all-time.

Il a cartonné : Kristaps Porzingis

Il est revenu avec une barbe, et il n’a jamais été aussi fort. Meilleure saison en carrière pour le géant letton (23,2 points à presque 50/40/85), quelques énormes cartons et surtout… 65 matchs joués, du jamais vu pour celui que l’on étiquette volontiers comme un fragile. 14 pointes à 30 pions et plus , deux au dessus des 40, un mois de février de porc et une deuxième sélection pour le All-Star Game qui serait tombée si son équipe n’avait pas été claquée au sol. Porzingod possède une player option à 36 millions pour la saison prochaine et on imagine fort qu’il restera un Wizard un an de plus, mais pour la suite… cette saison 2022-23 a peut-être bien relancé pour de bon la carrière de la bête.

On l’attendait et on l’attend toujours : Johnny Davis

5,8 points, 2,3 rebonds et 1 passe, ça n’est clairement pas assez pour un pick 10 de Draft, et ça c’est le constat mathématique. Dans les faits ? On en attendait peut-être un peu trop et surtout trop tôt de Jonathan, et la pression lui a même interdit d’assurer en G League. Ah ouais, à ce point. Ok il y a ces 17 pions de moyenne en mars lors du garbage du garbage du garbage de la saison, mais pas sûr que ces quelques matchs un peu plus conformes à la commande initiale n’aient tant rassuré que ça son staff. Difficile de percer dans un projet aussi chelou mais JD doit saisir sa chance dès l’automne prochain.

Les statistiques individuelles

… et la suite ?

Le poste 1 est full (Monte Morris, Delon Wright et Johnny Davis), Bradley Beal, Deni Avdija, Kristaps Porzingis et Daniel Gafford ça semble safe. Que faire de Kyle Kuzma (player option), que faire du pick 8, comment demander à Bradley Beal de reverser un tiers de son salaire à de nouveaux coéquipiers. En voilà des questions que Wes Unseld Jr., confirmé sur le banc, doit très viye se poser pour éviter une nouvelle saison dans le ventre mou de la Ligue. Pire, dans le bide tout flasque de la Ligue.

Pas désastreux mais loin d’être parfait, loin d’être seulement moyen d’ailleurs. Du changement dans la capitale, vite, et on pourra peut-être commencer à prendre les Wizards au sérieux, on ne demande que ça.