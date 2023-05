Allez, nouveau bilan ! Cette fois, on file chez les Blazers pour tirer les conclusions d’une saison à nouveau morose. Damian Lillard est super fort, mais son équipe est super “meh”. Ce que cela donne ? Un quasi copié collé de la saison dernière, avec une fin de régulière dégueulasse… mais récompensée par un 3e choix à la Draft.

Ce que TrashTalk avait prédit

Un Damian Lillard de 32 ans, qui vit sans doute l’une de ses dernières saison de prime, et qu’il faut entourer au mieux pour lui permettre d’aller en Playoffs se la donner, après une saison minée par les blessures de la superstar. Pour cela, une équipe qui tient plutôt bien la route. Anfernee Simons, Jusuf Nurkic, Gary Payton II… des éléments solides, qui même sans rivaliser avec les grosses équipes de l’Ouest, pouvait tenir son rang dans la course au Play-in. Cela donnait 40 victoires chez Alex, et 36 pour Bastien. Dans le ventre mou.

Ce qui s’est réellement passé

Alors là. Si vous avez compris ce qu’il s’est passé à Portland cette saison, bravo, vous pouvez postuler pour les plus grandes écoles de psychologie. Non parce qu’ici, on a retourné le sujet dans tous les sens, et c’est une énigme.

Un début de saison canon, avec 11 victoires en 15 matchs sur le premier mois de régulière. L’équipe tourne à plein régime, ça tabasse les Kings, les Nuggets, les Lakers, le Heat comme il faut. ‘Ça y’est, ils ont compris comment faire !‘ qu’on s’est alors dit. Mais non, car Portland, depuis deux saisons, c’est comme une pub qui vend un hamburger. C’est beau au premier regard, ça file la fringale… et quand on l’a en main, ça ressemble à un pneu saisi entre deux bouts de carton double épaisseur. Les défaites s’accumulent, tout est à refaire car le rythme chez les favoris n’a absolument pas baissé.

En parlant de rythme, voilà ce qui décrit bien la saison des Blazers. Tantôt 6 victoires en 7 matchs, tantôt 5 défaites en 6 matchs. Ouais, ça décrit bien la saison des Blazers parce qu’il n’y en a pas eu. Des fragments de dynamique positive, fracassés à la sortie de l’oeuf par des défaites tout aussi nombreuses. M’enfin, si ça s’équilibre, ça permettra au groupe de quand même entrevoir une fin de saison à enjeu.

Puis vint la trade deadline hivernale. Un épisode… déconcertant. Sur le principe, cette fenêtre de transferts hivernale permet aux équipes de se renforcer. Ce que les Blazers n’ont visiblement pas compris. En tout cas, pas Joe Cronin, le general manager de la franchise. Alors que son équipe affiche un bilan de 27-29, il décide d’envoyer Josh Hart à New York contre Cam Reddish et un tour de Draft. Dans le milieu, on appelle ça être complètement timbré. Ce qui va néanmoins être le pompon sur le vase à moitié plein ? L’affaire Gary Payton II.

Renvoyé aux Warriors (???) après avoir signé un gros contrat à Portland, la débilité du move est particulièrement notable. Ce qui sera en revanche moins rigolo, c’est le moment où le staff médical de Golden State découvrira que Gary a joué blessé, avec des injections régulières pour freiner les douleurs. Enquête de la NBA, et surtout très mauvais coup de communication pour Portland, envers Damian Lillard, qui espérait sans doute du renfort pour accrocher les Playoffs.

Joe Cronin a réussi plusieurs choses sur cette trade deadline :

◽ Downgrade l’équipe

◽ Aucun ajout de taille

◽ Décevoir ta superstar

◽ Mettre le flou total quand à la direction de la franchise

🫠 pic.twitter.com/mCRACuyDzu

— Blazers France (@BlazersFr) February 9, 2023

“Le flou total”, ou pas : l’objectif est bien clair désormais : un gros choix de Draft, pour échanger contre un star et relancer une nouvelle fois de plus un projet qui semble en mort clinique. La fin de saison sera une lente purge, alimentée par des défaites dégueulasses et un Damian Lillard d’abord historique, via ses 71 points face à Houston, puis en civil. Il ne jouera en effet pas la fin de saison, laissant même la place au doute en déclarant au soir de la fin de régulière qu’il n’avait plus envie de perdre du temps avec des jeunes. Au final, 33 victoires, 49 défaites. Le flou, le brouillard… et la fin ? Non, peut-être pas.

Le seul rayon de lumière de cette saison, c’est finalement cet appel de Mark Tatum, le soir du 16 mai. Les Blazers sont fixés : ils obtiennent le 3e choix de la Draft 2023, au nez et à la barbe des Rockets et des Pistons. Cela redistribue les cartes, car un choix qui accouchera soit de Scoot Henderson soit de Brandon Miller intéressera forcément un gros, gros paquet de monde. Avec l’opportunité d’attirer une star en soutien de Lillard… si celui-ci ne fait pas ses valises.

L’image de la saison

Bien sûr. Une soirée de légende pour un joueur qui est sans doute déjà dans la légende. Chez les Blazers, c’est sûr. En NBA… ça se discute peut-être plus, mais le débat reste assez fermé. 71 points, l’une des meilleures soirées de l’histoire de la ligue du point de vue individuel. Sans doute que cela restera la meilleure de la carrière de Damian Lillard, et on est quand même content d’avoir eu le droit de voir ça en direct. La seule étincelle de bonheur de la régulière en 2023, pour les fans des Blazers.

Il a cartonné : Damian Lillard

Classique, logique. 32,2 points, 4,8 rebonds, 7,3 passes. Voilà, du Dame DOLLA dans sa forme la plus pure, la plus parfaite. Des soirées énormes, un mois de février tout simplement exceptionnel ponctué par un match all time à 71 points. Mais comme d’habitude depuis maintenant l’année passée, Dame cartonne tout seul, Dame cartonne les statisticiens. Mais Dame ne cartonne pas collectivement. Son équipe ne suit pas le mouvement, sa direction encore moins. Et le temps passe très, trop vite. Attention à ne pas le regretter.

On l’attendait et on l’attend toujours : savoir ce qu’il se passe dans la tête de la direction

Une trade deadline hivernale en mode caméra cachée, un abandon de la saison en cours alors qu’elle était pourtant encore très largement récupérable. Portland, c’est un peu cette direction qui essaye de flairer le bon coup avant les autres, mais qui se rend compte que la fève de cacao qu’elle pensait avoir trouvé n’était qu’une merde de chien datant de deux semaines. La faute est peut-être aux joueurs, mais surtout à ceux qui réfléchissent, car ils n’ont justement pas réfléchi. Le troisième choix de la Draft vient leur sauver les miches cette saison, mais qu’en sera t-il de la suivante ? Ouais, parce qu’elle pourrait se faire sans Damian et ça c’est pas faute de l’avoir provoqué. Donc faudra pas chialer.

Les statistiques

Et la suite ?

Essayer de diriger cette équipe comme on dirige normalement une équipe de basket. C’est à dire en mettant des choses en oeuvre pour la faire gagner. Voir ce que le pick 3 de la prochaine Draft va valoir sur le marché, et récupérer cette star qui manque tant à Lillard depuis le départ de CJ McCollum. Mikal Bridges ? Pourquoi pas, un tel projet pour un ailier vitaminé et surtout très bon des deux côtés du terrain… mais bon, rappelons qu’il s’agit de la direction de Portland. Et que tout est malheureusement possible. De toute manière, Damian a posé son avertissement, et n’hésitera sans doute pas à s’en aller si les choses ne vont pas dans le bon sens cet été.