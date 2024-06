Alex Caruso, la pièce qui manquait au Thunder ?

Transféré hier soir par les Bulls au Thunder, Alex Caruso vient renforcer une équipe d’Oklahoma City qui était déjà bien solide cette saison. Le divin chauve est-il la pièce qui manquait à la franchise au tonnerre pour passer un cap supplémentaire ?

Alex Caruso, un meilleur fit que Josh Giddey

C’est donc fait, Alex Caruso défendra les couleurs du Thunder à la rentrée. Mais alors, en quoi ce trade est-il bénéfique à la franchise d’OKC ? Drafté il y a 3 ans, Josh Giddey avait rendu de bons services aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander. Un profil touche à tout, capable de gérer le jeu et mettre ses coéquipiers dans de bonnes situations. Pour autant, l’Australien a toujours été extrêmement limité au shoot à 3-points (31% en carrière..). Sans compter qu’il n’est pas non plus un cadenas en défense. Si en saison régulière, cela pouvait être caché, en Playoffs ça a été flagrant et Giddey a progressivement glissé sur le banc de Mark Daigneault (moins de 13 minutes par match face aux Mavs lors du second tour).

Avec Alex Caruso, le Thunder tient un joueur qui peut jouer toute l’année, même au printemps, et qui remplit parfaitement les besoins d’OKC.

Premièrement, c’est un défenseur élite, membre de la NBA All-Defensive Second Team cette saison. Avec déjà Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort ou encore Cason Wallace sur les extérieurs, on souhaite bien du courage aux scoreurs adverses l’an prochain. C’est aussi un joueur avec un excellent QI basket, capable de distribuer le jeu si besoin, mais capable de vivre sans la balle également. On ne va pas parler du Carushow comme d’un sniper, il a ses hauts et ses bas mais il tourne quand même à 38% en carrière. Tu ne le laisses pas seul derrière la ligne avec deux mètres d’écart, l’inverse de Giddey quoi..

Enfin, Caruso c’est aussi une expérience (31 matchs) bienvenue en Playoffs. Lui a été champion NBA en 2020 avec les Lakers, il a connu le parfum des matchs qui sentent la poudre, un ajout qui ne fait pas de mal au sein d’une équipe dont la plupart des membres (Holmgren, Williams notamment) découvraient la postseason cette année.

Quel rôle au sein de la rotation pour le Carushow ?

Maintenant qu’on a parlé d’Alex Caruso en tant que renfort, voyons un peu où le placer avec un maillot bleu et blanc.

La solution de base serait d’imaginer Caruso comme le remplaçant naturel de Josh Giddey au sein du cinq de départ. On aurait donc Shai – Caruso – Dort – Williams – Holmgren pour débuter les rencontres. C’est extrêmement sérieux en défense, Caruso va vite se fondre dans le moule, lui qui aura juste à apporter ce qu’il sait faire sans forcer, profitant des pénétrations d’un SGA ou d’un Williams pour obtenir des tirs cadeaux.

Pour autant, on imagine davantage Alex Caruso devenir sixième homme au Thunder. L’idée ici serait soit d’envoyer le très prometteur Cason Wallace avec les titulaires, soit d’imaginer un Jalen Williams repasser sur les extérieurs pour ajouter un peu de taille à une raquette du Thunder qui était cette saison 27ème aux rebonds. Il pourrait s’agir d’aller chercher un intérieur sur le marché à mettre à côté de Chet Holmgren. Soit un ailier-fort suffisamment grand pour peser au rebond, soit un pivot plus traditionnel avec Holmgren qui pourrait au besoin repasser au poste 4.

Une flopée d’options pour Mark Daigneault et Alex Caruso est de toute façon un véritable couteau-suisse, qui a déjà occupé beaucoup de rôles depuis son arrivée en NBA.

Reste à voir si ce move suffira pour permettre à OKC de franchir un nouveau cap la saison prochaine (demi-finale de conférence cette année), mais quelque chose nous dit que c’est pas le dernier coup de Sam Presti cet été.

