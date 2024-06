Le trade d’Alex Caruso, aussi inattendu que surprenant dans la contrepartie, indique sans doute une volonté de renouvellement aux Chicago Bulls. Après presque trois saisons d’immobilisme, la direction pourrait (enfin) changer de cap.

Les Chicago Bulls ont effectué leur premier trade depuis… août 2021. Il n’y a pas de faute de frappe, c’était pour envoyer Lauri Markkanen à Cleveland. Mais selon les informations rapportées par l’insider le plus informé de la franchise, K.C. Johnson, le front-office ne devrait pas attendre 34 mois avant de pousser un nouveau bouton. Le vent tourne à Windy City, ça c’est une information.

“Artūras Karnišovas a promis du changement à l’intersaison après avoir admis (…) que “ce groupe n’a pas fonctionné”. Et lorsque vous échangez un joueur comme Alex Caruso, essentiel à la culture que Karnišovas a déclaré vouloir construire à Chicago, cela signifie que Karnišovas est sérieux dans sa volonté de changement.” – K.C. Johnson

Tour d’horizon des principaux bruits de couloirs, encore beaucoup de conditionnel à l’heure actuelle.

Le dossier Zach LaVine, un contrat qui pèse

Depuis plusieurs mois, les Bulls cherchent à transférer Zach LaVine. Ce n’est un secret pour aucun General Manager, mais son gigantesque contrat (138 millions sur les trois prochaines saisons) n’a rien d’attrayant. Selon K.C. Johnson, Chicago a récemment engagé des discussions avec les Philadelphie 76ers et le Utah Jazz pour trouver un terrain d’entente autour de l’ancien All-Star.

Néanmoins, l’insider proche des Sixers, Kyle Neubeck, a rapidement indiqué que la franchise pennsylvanienne n’était pas intéressée. Bluff ? Écran de fumée ? Rien de sûr pour le moment. Mais K.C. Johnson a également indiqué que les taureaux ont épluché une quinzaine de propositions autour de LaVine ces dernières semaines, dont certaines des Sacramento Kings et du Orlando Magic en plus des deux équipes évoquées plus haut.

Il reste qu’en cas de ménage dans l’Illinois, bien plus probable aujourd’hui qu’il y a une semaine, Zach LaVine devrait être l’un des premiers dominos à tomber. Alors que les Detroit Pistons avaient été l’une des seules équipes intéressées à la trade-deadline, les Chicago Bulls pourraient aussi être tentés de revenir toquer à la porte de leurs voisins.

La Draft 2024

Avant le transfert pour Josh Giddey, les Chicago Bulls étaient déjà dans plusieurs rumeurs d’échanges dans la Draft 2024. Jonathan Givony, le monsieur draft d’ESPN, indiquait dès le 7 juin que le front-office des taureaux se renseignait sur les offres pour monter dans le top 5. Les profils de Donovan Clingan et Matas Buzelis semblent être les deux cibles prioritaires en cas de mouvement.

Si les Bulls décident de garder leur pick 11, les noms de Rob Dillingham, Devin Carter, Ron Holland, Dalton Knecht et Kyle Filipowski sont ceux qui ont été le plus associés à la franchise. Alors que le départ d’Alex Caruso donne un asset en moins pour un potentiel trade, Chicago devra être inventif et trouver le bon partenaire pour ne pas se retrouver coincé en onzième position.

La Draft 2025

Dernière information qui a son importance : Chicago a échangé son premier tour 2025 (protégé top 10) dans le sign-and-trade pour Demar DeRozan en 2021. Autrement dit, les Bulls ont tout intérêt à être dans les dix pires bilans la saison prochaine sous peine que le choix de Draft revienne à San Antonio. Si une nouvelle saison dans le ventre mou leur offre un pick 11 ou 13, les fans n’auront plus qu’à… pleurer.

C’est également face à ce risque que le front-office peut être tenté de monter à la draft cette année. En cas d’absence de choix en 2025, Karnišovas serait plus à l’aise avec un Clingan ou un Buzelis dans l’effectif. Il reste que la Draft 2025 est annoncée particulièrement riche en talents.

Les (autres) dossiers sur le bureau de Karnišovas

Avant de se préoccuper de la saison 2024-25, les dirigeants ont fort à faire dès cet été.

Demar DeRozan est agent-libre non-restreint. Les Bulls peuvent lui proposer une prolongation de contrat jusqu’au 30 juin. Après cette date, il ne sera plus lié à la franchise et partira contre peanuts. Un sign-and-trade, ou un nouveau deal sont toujours envisageables, mais l’horloge tourne.

est agent-libre non-restreint. Les Bulls peuvent lui proposer une prolongation de contrat jusqu’au 30 juin. Après cette date, il ne sera plus lié à la franchise et partira contre peanuts. Un sign-and-trade, ou un nouveau deal sont toujours envisageables, mais l’horloge tourne. Patrick Williams termine son contrat rookie dans 9 jours. A cette date, il deviendra agent-libre restreint, c’est-à-dire que toutes les équipes pourront lui offrir un contrat, et Chicago pourra s’aligner.. ou non selon l’envie de la franchise.

termine son contrat rookie dans 9 jours. A cette date, il deviendra agent-libre restreint, c’est-à-dire que toutes les équipes pourront lui offrir un contrat, et Chicago pourra s’aligner.. ou non selon l’envie de la franchise. Lonzo Ball , qui a déclenché sa dernière année de contrat, est toujours le plus gros point d’interrogation de l’effectif. Alors que sa santé semble s’améliorer, l’arrivée de Josh Giddey dans l’effectif montre la volonté du front-office de sécuriser la mène. Ball sera libre de tout contrat dans douze mois.

, qui a déclenché sa dernière année de contrat, est toujours le plus gros point d’interrogation de l’effectif. Alors que sa santé semble s’améliorer, l’arrivée de Josh Giddey dans l’effectif montre la volonté du front-office de sécuriser la mène. Ball sera libre de tout contrat dans douze mois. Nikola Vucevic, Coby White et Ayo Dosunmu sont tous sous contrat jusqu’au mois de juin 2026 à des tarifs plutôt corrects. Pas de galères contractuelles à prévoir ici.

Concernant le trade d’Alex Caruso, le plus probable est qu’il soit la première étape d’un renouvellement d’ampleur. Si la contrepartie – Josh Giddey sans aucun pick – semble maigre, il faudra le juger en fonction de l’ensemble des mouvements à la fin de l’été.

Mais l’historique d’Artūras Karnišovas invite à la prudence, lui qui s’est montré si conservateur ces dernières saisons. Les fans des Chicago Bulls auront peut-être un jour le droit au bonheur, mais il faudra s’armer de patience.

