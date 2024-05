Lonzo Ball (Bulls) active sa player option pour la saison 2024-25

Comme on pouvait s’y attendre, Lonzo Ball a choisi d’activer sa dernière année optionnelle sur son contrat. Il touchera 21,4 millions de dollars l’an prochain chez les Bulls. Pour le meneur, qui n’a pas joué depuis 2 ans et demi, le choix est logique. Reste à savoir si le prochain retour au jeu sera le bon.

Aucune surprise : Lonzo Ball a activé sa player option à 21,4 millions de dollars de son contrat, paraphé en 2021. Meneur de talent qui a trouvé un second souffle à Chicago, le grand de la fratrie des Ball s’est ensuite blessé au genou gauche et subi opérations sur opérations, sans le moindre succès.À l’heure où l’intérêt pour lui au sein de la NBA est proche de zéro, Lonzo a assuré une rentrée d’argent pour une saison de plus.

As expected, Chicago Bulls guard Lonzo Ball has picked up the $21.4 million option on his contract for 2024-2025, sources tell ESPN. Ball has missed the last 2.5 seasons with a knee injury. He signed an original four-year, $80M free agent deal in 2021. pic.twitter.com/KJt3cx2DNs

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2024

S’il est capable actuellement de s’entraîner physiquement sans que cela ne l’ait pour l’instant contraint à une nouvelle période de troubles physiques, il reste encore très loin d’un retour en NBA. Quel crève-coeur. Les Bulls, à la croisée des chemins en terme de projet sportif, pourraient bien choisir de racheter son contrat pour le libérer, même si Billy Donovan estimait il y a quelques semaines que les progrès dans sa forme étaient bons et encourageants. Wait and see !

Source : Adrian Wojnarowski