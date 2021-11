Les Ball Brothers s’affrontent ce soir à Chicago : Lonzo vs LaMelo, lequel des deux frangins va donner la leçon à l’autre ?

Les batailles entre frérots, c’est toujours quelque chose. Encore plus sur un terrain NBA, encore plus quand les deux frangins jouent le même poste. Ce lundi, Lonzo et LaMelo Ball vont s’affronter sur le parquet du United Center dans un duel Bulls – Hornets qui pèse pas mal. Et ce n’est pas LaVar qui dira le contraire.

Car aux yeux du daron Ball, c’est probablement la confrontation entre les deux meilleurs meneurs de la NBA actuelle. De l’histoire du basket même. Voire carrément de l’univers. Mais revenons deux minutes dans le monde réel. Car la réalité suffit à nous hyper. D’un côté, on a Lonzo qui réalise un début de saison plutôt kiffant au sein d’une équipe de Chicago excitante. Zo impacte positivement le collectif des Bulls à travers ses gros progrès au shoot, sa défense inspirée de Jrue Holiday en personne, et ses pures qualités de playmaker. Pas de doute, l’investissement des Taureaux à l’intersaison (80 millions sur quatre ans) se justifie sans problème aujourd’hui. De l’autre, on a LaMelo, Rookie de l’Année 2021 (désolé Ant-Man) et parti sur de grosses bases cette année : 19,4 points, 7,9 rebonds, 8 assists et presque 2 interceptions par match, clairement le plus jeune de la famille Ball cartonne pour aider ses Hornets à intégrer le haut du tableau de l’Est. Avec 13 victoires pour 9 défaites, les Frelons sont aujourd’hui dans le Top 6 de leur conférence, pas rien quand même. Juste au-dessus ? Les… Bulls, avec un bilan de 13-8. Traduction, le match de ce soir sera non seulement une bataille entre les frangins Ball, mais aussi une bataille pour une place dans le Top 5 avant d’aborder le mois de décembre. De quoi ajouter un peu de piment à tout ça.

Lonzo and LaMelo going at each other like it's the backyard 📈 pic.twitter.com/3TSm05jQEl — SportsCenter (@SportsCenter) May 10, 2021

Pour info, ce sera la troisième confrontation entre Lonzo et LaMelo depuis l’arrivée de ce dernier en NBA à la Draft 2020. La troisième après leurs innombrables duels sur le terrain à l’arrière de la maison de LaVar, du côté de Chino Hills près de Los Angeles. Et au tableau d’affichage, ça donne un partout pour le moment.

Lonzo vs LaMelo, Game 1 le 8 janvier 2021

Stats de Lonzo : 5 points, 2 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre, 2/8 au tir

Stats de LaMelo : 12 points, 10 rebonds, 9 passes, 1 interception, 4/11 au tir

La win pour LaMelo

Lonzo vs LaMelo, Game 2 le 9 mai 2021

Stats de Lonzo : 12 points, 3 rebonds, 6 passes, 4/14 au tir

Stats de LaMelo : 22 points, 4 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 10/19 au tir

La win pour Lonzo

La grande différence aujourd’hui, c’est que Lonzo Ball porte évidemment le maillot des Bulls et non plus celui des Pelicans. Il a Zach LaVine, DeMar DeRozan ou encore Nikola Vucevic à ses côtés. Avec ses nouveaux copains, Zo voudra donner la leçon à son petit frère et son crew, qui est pas mal non plus avec Miles Bridges, Gordon Hayward et Terry Rozier. Bref, le show devrait être au rendez-vous sur le parquet de Chicago et on imagine que les deux frérots ont chacun entouré ce match en rouge sur leur calendrier. Alors, qui aura le dernier mot ? Qui pourra chambrer l’autre jusqu’au prochain affrontement prévu le 9 février prochain à Charlotte ?

Réponse cette nuit à partir de 2h du matin. Lonzo vs LaMelo, Bulls vs Hornets, le cinquième de l’Est contre le sixième dans une folle ambiance. Faudra être là, et pas switcher sur l’équitation !