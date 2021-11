Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 20 points minimum pour chaque joueur, lequel va cartonner ce soir ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 29 novembre, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec neuf matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

20 points ou plus, l’analyse fine !

Darius Garland contre les Mavericks (2,40 au lieu de 2,00) : belle petite cote ici quand on sait que le jeune meneur de Cleveland cartonne en ce moment sans Collin Sexton. Sur ses huit derniers matchs, Darius Garland a atteint la barre des 20 points à six reprises, lui qui reste d’ailleurs sur une belle sortie face à Orlando samedi (26 points). Alors, on tente ?

Terry Rozier contre les Bulls (2,45 au lieu de 2,05) : autre joueur plutôt en forme après un début de saison compliqué, Terry Rozier. Vous voulez ses quatre derniers matchs ? Les voici : 32, 27, 15 et 31 points. De quoi se laisser tenter au premier abord. Mais attention, on vous prévient, en face y’a de sacrés clients. Rozier va affronter une défense de Chicago solide, une défense menée notamment par les pitbulls Lonzo Ball et Alex Caruso. Ils ne vont pas le lâcher, et Rozier pourrait ainsi connaître une soirée compliquée. Prudence donc.

Luguentz Dort contre les Rockets (2,60 au lieu de 2,15) : avec 17,3 points de moyenne, Lu Dort confirme ses progrès offensifs cette année et voudra continuer sur sa bonne dynamique ce soir après avoir marqué 48 points au total sur les deux derniers matchs. On a envie de dire jamais deux sans trois, surtout avec la pauvre équipe de Houston en face.

Bojan Bogdanovic contre les Blazers (2,90 au lieu de 2,40) : à l’image de son équipe du Jazz en ce moment, Bojan Bogdanovic n’est pas le plus régulier des scoreurs. Il a bien sûr le talent pour scorer 20 points, mais difficile d’avoir vraiment confiance. Un soir il en plante 27, le lendemain il s’arrête à 11. Il faut dire que Bojan évolue au sein d’un collectif où on se partage bien la balle et où le scoring est assez réparti derrière le leader offensif Donovan Mitchell. Certes, contre la défense des Blazers, y’a toujours moyen mais c’est vraiment à vous de voir.

Nikola Vucevic contre les Hornets (3,00 au lieu de 2,50) : on termine avec un pari sur Nikola Vucevic, tout juste de retour après ses galères avec le COVID. Forcément, il faut lui laisser un peu de temps pour retrouver le rythme et ça paraît donc un peu tôt pour miser sur lui, d’autant plus qu’il score peu avec les Bulls cette année (13 points en moyenne seulement). La seule raison qui pourrait vous pousser à tenter ce pari, c’est l’adversaire. Les Hornets sont excitants mais défendent assez mal (24e efficacité défensive) et n’ont pas grand monde à l’intérieur.

01h00 : Sixers (1,10) – Magic (8,00)

01h30 : Heat (1,36) – Nuggets (3,70)

02h00 : Wolves (1,72) – Pacers (2,30)

02h00 : Rockets (1,80) – Thunder (2,20)

02h00 : Bulls (1,50) – Hornets (2,95)

02h30 : Mavericks (1,42) – Cavaliers (3,25)

02h30 : Spurs (2,40) – Wizards (1,68)

03h00 : Jazz (1,36) – Blazers (3,60)

04h30 : Clippers (1,39) – Pelicans (3,40)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

