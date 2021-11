Enes Kanter devient Enes Kanter Freedom : le pivot des Celtics change son nom et devient citoyen US

Il va falloir s’habituer. Le pivot des Celtics Enes Kanter va désormais prendre le nom d’Enes Kanter Freedom. Un changement de nom en lien direct avec son activisme. Un changement de nom qui accompagnera un changement de nationalité, le pivot des Celtics devenant également citoyen américain.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé l’info. Désormais, le nom à l’arrière du maillot sera Freedom au lieu de Kanter, qui va en quelque sorte devenir son deuxième prénom après Enes. Le changement de nom sera officiel une fois qu’Enes Kanter deviendra citoyen américain, ce qui est prévu pour ce lundi d’après les news de Shams. Pour ceux qui ont toujours galéré en anglais, « Freedom » signifie « Liberté », un terme qu’Enes Kanter utilise souvent dans son costume d’activiste. Né en Suisse de parents turcs et ayant grandi en Turquie, le joueur de Boston est un fervent critique du président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdoğan. Récemment, Kanter s’est également fait entendre sur d’autres sujets, en affichant notamment son soutien envers le Tibet par rapport à la politique engagée par le président chinois Xi Jinping, qu’il n’a pas hésité à qualifier de « dictateur brutal ». Un soutien qui s’est également traduit par des sneakers « Free Tibet » portées par Kanter, et un soutien qui a provoqué l’arrêt de la diffusion des matchs des Celtics en Chine.

Boston Celtics center Enes Kanter is legally changing his name to Enes Kanter Freedom, @TheAthletic @Stadium learned. Kanter will be his middle name, Freedom is his new last name. He becomes a U.S. citizen on Monday.

Toujours en lien avec la Chine, Enes Kanter s’est aussi fait entendre récemment sur Twitter en critiquant le boss de Nike Phil Knight, parlant « d’esclavage moderne » et dénonçant « l’hypocrisie » selon lui de la marque à la virgule, engagée pour les injustices sociales aux States mais silencieuse concernant le traitement de certaines minorités en Chine où se trouve une partie de la main d’œuvre de l’équipementier. Toujours sur l’oiseau bleu, il a également mis LeBron James et Michael Jordan on the spot, eux qui représentent évidemment les têtes d’affiche de Nike dans l’univers de la balle orange, tout en finissant avec le hashtag #ArrêtezLeTravailForcéDesOuïghours. Les Ouïghours représentent une minorité musulmane et turcophone, dont un million de membres se trouveraient actuellement dans des camps de travail forcé dans la région ouïgoure autonome du Xinjiang selon plusieurs organisations non gouvernementales (ONG). À plusieurs reprises, Enes Kanter a dénoncé le régime chinois face au traitement de cette minorité, allant jusqu’à parler de « génocide ».

En changeant son nom et en devenant Enes Kanter Freedom, le pivot des Celtics effectue un pas supplémentaire dans l’activisme. Un pas qu’il juge nécessaire pour continuer à se faire entendre.

