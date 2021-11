Fin de saison probable pour Michael Porter Jr : 3ème opération du dos à 23 ans, le pire scénario est devenu réalité à Denver

On vous en parlait en détail il y a quelques jours dans un long dossier, la plus mauvaise des nouvelles a été confirmée ce lundi soir par Adrian Wojnarowski d’ESPN et Shams Charania de The Athletic : Michael Porter Jr va subir une nouvelle opération du dos, sa troisième à seulement 23 ans, et sa saison NBA 2021-22 pourrait déjà être terminée… Mouchoirs pour les fans des Nuggets.

C’est une spirale infernale qui ne semble s’arrêter pour les supporters de Denver.

Comme un cauchemar inarrêtable et qui dure depuis pas mal de temps, nourri par les blessures et les frustrations alors que tous les espoirs étaient permis. Replaçons le contexte. Il y a quelques jours, Mike Singer du Denver Post débarquait sur la pointe des pieds avec une grosse bombe dans le Colorado. En fait, Michael Porter Jr aurait un problème nerveux dans le bas du dos et il y a de bonnes chances pour que le phénomène passe à nouveau sur le billard, lui qui est déjà passé par pas mal de tables d’opérations. Ce qu’on ne savait pas, c’est si le joueur allait en effet être opéré ou non. Le management des Nuggets avait donné à MPJ et son camp une grosse semaine pour réfléchir, avant de prendre une décision commune. Entre talent fou, nouveau contrat longue-durée signé et possibilité de revenir, que faire ? Entre envie de gagner tout de suite, risque d’aggraver la blessure et transformer cette histoire en drame, que choisir ? Les jours sont passés, et la nouvelle est officiellement tombée.

C’est donc ce mercredi que Michael Porter Jr sera opéré du bas du dos, et face à cette news les rapports se sont un peu emmêlés entre Woj et Shams. Le gourou d’ESPN a parlé de durée d’indisponibilité indéfinie et déterminée après opération tandis que le plus jeune de The Athletic a tout simplement tweeté que la saison de MPJ était déjà probablement terminée. On ne va pas se mentir et tourner 200 ans autour du pot, une opération au dos pour l’ailier en plein mois de décembre et vu ses antécédents, on a du mal à l’imaginer de retour en pleins Playoffs. Mais respectons le protocole habituel et souhaitons déjà que l’opération se déroule bien ce mercredi, avant une annonce d’indisponibilité qui sera plus claire par la suite. Ce sera également au management de Denver de communiquer proprement autour de ce sujet, afin d’éviter une Bulls – Derrick Rose 2012 qui avait complètement enragé la fanbase de Chicago face au flou laissé par le département comm des Bulls. Mais trêve des comparaisons, surtout entre phénomènes jeunes qui se tapent des lourdes blessures, revenons-en à l’info principale. Il s’agit ici de la troisième opération au dos pour Michael Porter Jr, une fiche qui n’a pas de quoi rassurer les fans de Denver ou les simples observateurs de basket. Quand t’as le dos d’un quinqua alors que t’as moins de 25 ans, généralement pour la pratique sportive au haut niveau ça colle pas des masses. Ce n’est pas incompatible, on a vu notamment Dwight Howard ou Tracy McGrady passer par des hauts et des bas en ayant le dos en compote, mais l’idée d’un prime à 100% physiquement devient plus un rêve irréalisable qu’autre chose.

À court terme ? Les Nuggets vont devoir faire sans MPJ, en attendant le retour de Jamal Murray d’une rupture des ligaments croisés, et en surveillant les soucis de poignets de Nikola Jokic. Tout ça, évidemment, sans avoir PJ Dozier dans le roster puisque ce dernier… s’est fait les ligaments croisés la semaine dernière. La poisse, la poisse, la poisse à Denver, on ne voit que ça. Il y a une fenêtre de tir qui semble se réduire, en ce qui concerne la compétitivité réelle de ce groupe dans la Conférence Ouest et donc en Playoffs, mais une saison 2022-23 à déjà préparer au mieux pour remettre les points sur les i. Avec Jokic et Murray à 100%, et en attendant de voir quelle trajectoire prend la carrière de Michael Porter Jr. Car là est toute la question qui hante la planète basket et les habitants de Denver ce soir : est-ce qu’on va bientôt parler de MPJ comme d’un what if…? Comme un de ces joueurs qui a montré des choses exceptionnelles à un très jeune âge avant de sombrer dans les blessures et les absences à répétition ? Des comparaisons avec Melo et KD mais au final le parcours d’une étoile filante jamais All-Star ? Difficile à dire. Ce qu’on sait, en tout cas, c’est qu’il faudra surveiller de très près le rétablissement de Porter Jr et comment les Nuggets le réintègrent dans le groupe. Car avec l’investissement réalisé sur lui (prolongation de 172 millions sur 5 ans signée il y a deux mois) et les attentes de la franchise, il faudra trouver le meilleur chemin afin de faire de cette histoire une vilaine frayeur transformée en feel good story.

La saison de Michael Porter Jr est déjà terminée, semble-t-il. En attendant la confirmation dans les jours à venir, on ne souhaite qu’une seule chose : que le phénomène subisse une opération impeccable, qu’il se remette vite sur pattes, et qu’on puisse le revoir dégainer balle en main comme il l’a si joliment montré en NBA. Pour nous, pour les fans de Denver, et pour les fans de basket, tout simplement.

Sources : ESPN – The Athletic