Avec trois tirs primés ce jeudi face à New York, Michael Porter Jr. a atteint le total de 193 bombinettes depuis le début de la saison, synonyme de record de franchise ! Alors qu’il reste douze matchs, il a même encore de la marge pour faire grimper la barre.

Michael Porter Jr., dans une forme olympique face à New York (31 points à 13/16 au shoot), continue sa superbe saison en repoussant les records de franchise. Un total de 193 tirs du parking – en seulement 68 matchs disputés – personne n’a fait mieux dans la Colorado sur une régulière.

Dale Ellis (192) détenait le record depuis la saison 1996-97, dans une triste équipe des Nuggets qui n’avait gagné que 21 petites rencontres.

Sur son volume de tentatives par soir (6,9), MPJ est par ailleurs dans le top 5 des joueurs avec la meilleure efficacité cette saison en NBA (40,3%).

Sélectionné avec le 14ème choix de la draft 2018 par Denver, sa carrière est un modèle de résilience. MPJ a manqué l’ensemble de la saison 2018-19 à cause d’une blessure au dos, qui l’a poursuivie pendant des années. Seulement 55 matchs disputés l’année suivante, un peu d’espoir ensuite avant une terrible rechute en 2021-22.

Porter Jr. a subi trois opérations du dos avant ses 26 ans, qui auraient grandement pu mettre son futur de sportif professionnel en péril. Mais depuis son retour la saison dernière, il a prouvé que tous ces soucis étaient derrière lui. Champion en titre, et élément clé du groupe de Michael Malone, il est aussi responsable de l’excellente forme de l’équipe depuis un mois.

Les Nuggets affichent un bilan terrifiant de 13 victoires pour 2 défaites depuis le All-Star Game, et sont plus que jamais parmi les favoris pour soulever le Larry O’Brien au mois de juin. Quand Nikola Jokic peut trouver n’importe qui dans n’importe quelle position, il faut dire que ça peut aider à rentrer ses tirs.

S’ił dispute les douze rencontres restante cette saison, Porter Jr. pourrait terminer avec près de 230 bombinettes déposées sur l’exercice 2023-24. MPJ a passé quelques jours au Mexique à Cabo San Lucas pendant la trêve All-Star. Depuis lors, il est en feu total à 21 points de moyenne et 44% du parking. Le coach apprécie, on comprend pourquoi.

“Retourne à Cabo quand tu veux, c’est moi qui paye”, s’est amusé Michael Malone

C’est de notoriété publique, Michael Porter Jr. ne rime pas forcément avec “passe”. Mais c’est de notoriété publique aussi, il rime avec “cash”.

