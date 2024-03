La March Madness est officiellement lancée ! Et la première journée a offert son lot habituel d’émotions et de surprises. Kentucky, tête de série #3, est notamment tombé contre toute attente. Résultats, perfs, moments forts, highlights, les Français… par ici le récap complet !

Les scores

West Region

North Carolina (#1) – Wagner (#16) : 90-62

– Wagner (#16) : 90-62 Arizona (#2) – Long Beach State (#15) : 85-65

– Long Beach State (#15) : 85-65 Dayton (#7) – Nevada (#10) : 63-60

– Nevada (#10) : 63-60 Mississippi State (#8) – Michigan State (#9) : 51-69

Midwest Region

Creighton (#3) – Akron (#14) : 77-60

– Akron (#14) : 77-60 South Carolina (#6) – Oregon (#11) : 73-87

: 73-87 Texas (#7) – Colorado State (#10) : 56-44

– Colorado State (#10) : 56-44 Tennessee (#2) – Saint Peter’s (#15) : 83-49

– Saint Peter’s (#15) : 83-49 Kansas (#4) – Samford (#13) : 93-89

– Samford (#13) : 93-89 Gonzaga (#5) – McNeese (#12) : 86-65

East Region

Illinois (#3) – Morehead State (#14) : 85-69

– Morehead State (#14) : 85-69 BYU (#6) – Duquesne (#11) : 67-71

: 67-71 Iowa State (#2) – South Dakota State (#15) : 82-65

– South Dakota State (#15) : 82-65 Washington State (#7) – Drake (#10) : 66-61

South Region

Kentucky (#3) – Oakland (#14) : 76-80

: 76-80 Texas Tech (#6) – NC State (#11) : 67-80

La surprise : Kentucky dehors !

Tête de série #3 et composé de deux prospects NBA avec Rob Dillingham et Reed Sheppard, Kentucky est tombé dès le premier tour contre Oakland, porté par la perf’ XXL de l’arrière Jack Gohlke (32 points, 10/20 à 3-points !). Une énorme surprise et un nouvel échec cinglant pour le coach John Calipari. La prestigieuse université, par laquelle sont passées de nombreuses stars NBA (Anthony Davis, John Wall, Devin Booker…), n’a gagné qu’un seul match de March Madness depuis 2019 et court après une nouvelle participation au Final Four depuis quasiment dix ans.

NO. 14 OAKLAND UPSETS NO. 3 KENTUCKY IN THE 1ST ROUND 😱

THIS. IS. MARCH. pic.twitter.com/QAH5UChTnb

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2024

Au rayon des belles surprises, on peut également noter les victoires de Duquesne (coaché par l’ancien entraîneur de LeBron James), d’Oregon et de NC State, trois seeds #11 qui ont pris le dessus sur des têtes de série #6.

La perf’ : les 40 points de Jermaine Couisnard

Opposé à son ancienne équipe de South Carolina, l’arrière d’Oregon Jermaine Couisnard avait réservé une très mauvaise surprise aux Gamecocks : 37 minutes de jeu, 40 points, 4 passes, 6 rebonds, le tout à 14/22 au tir dont 5/9 à 3-points et 7/7 aux lancers-francs. Une perf’ monstrueuse qui a permis aux Ducks de créer une grosse surprise en s’imposant 87-73. Chambré par certains de ses anciens copains en début de match, Couisnard a répondu panier après panier, jusqu’à crucifier South Carolina. Il s’est même permis d’établir un nouveau record de points pour un joueur d’Oregon à la March Madness.

Jermaine Couisnard WENT OFF against his former team 😤

40 PTS❗️ pic.twitter.com/7eLErEKBoa

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 21, 2024

Le moment fort : le contre (annulé) d’A.J. Staton-McCray

Kansas est passé tout près de la correctionnelle face à Samford. Certains diront que les Jayhawks peuvent remercier les arbitres.

Alors qu’ils menaient 90-89 avec vingt secondes à jouer, le joueur de Kansas Nicolas Timberlake a profité d’une longue remise en jeu pour courir vers le panier afin de donner trois points d’avance aux siens. Mais c’est alors qu’A.J. Staton-McCray revient en bombe pour réaliser un énorme chasedown block en mode LeBron ! De quoi donner une opportunité en or pour Samford de créer la surprise… sauf que les arbitres ont sifflé faute. Au ralenti, on voit que le block est clean, mais Kansas va tout de même sur la ligne. Les Jayhawks finiront pas s’imposer 93-89. Cruel pour le petit, qui n’a jamais lâché après avoir été mené de 22 points.

Samford's A.J. Staton-McCray gets a clean block on Kansas' Nick Timberlake — but is whistled for a foul.

Timberlake went on to make both free throws. Kansas gets a huge break. pic.twitter.com/Me5i8SzgP8

— The Comeback (@thecomeback) March 22, 2024

Les Français

Mohamed Diarra (NC State) : 17 points, 12 rebonds, 2 contres en 39 minutes

17 points, 12 rebonds, 2 contres en 39 minutes Kymany Houinsou (Washington State) : 0 point, 1 rebonds en 9 minutes

0 point, 1 rebonds en 9 minutes Jazz Gardner (Nevada) : n’a pas joué

Parmi les Français en lice hier soir, Mohamed Diarra a particulièrement brillé pour aider NC State à créer la surprise face à Texas Tech. Un gros double-double, 39 minutes jouées sur 40, et une activité de tous les instants. “Ils ont joué plus dur que nous. Avec Middlebrooks et Diarra, ils nous ont dominés physiquement et au rebond” a déclaré le coach de Texas Tech après le match.

La belle aventure du natif de Montreuil va donc se poursuivre, et il affrontera désormais Oakland – vainqueur de Kentucky – avec son équipe du Wolfpack. Y’a moyen d’aller encore plus haut !

Big double-double game from Mohamed Diarra. 👏 pic.twitter.com/hCYx5eLx1o

— theScore (@theScore) March 22, 2024

Même s’il a été peu utilisé hier, Kymany Houinsou jouera également le deuxième tour avec Washington State. Par contre, fin de parcours pour Jazz Gardner, Nevada se faisant éliminer par Dayton après avoir craqué en deuxième mi-temps.

Ce soir, Kalifa Sakho (Utah State, VS TCU) et Alex Doyle (Stetson, vs UConn) entrent en piste.

Quelques highlights

ACHOR ACHOR WITH AUTHORITY 🔨#MarchMadness @SamfordMBB pic.twitter.com/b7ZphnbnDB

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

HUGE three for Isaiah Watts, and the Cougs are back in front 👀#MarchMadness @WSUCougarsMBB pic.twitter.com/vQTkwf8Jmz

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

NC State runnin' out in transition 😮‍💨#MarchMadness pic.twitter.com/fVIY6sU9Mk

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

ACHOR ACHOR PUT EM' ON A POSTER 😱#MarchMadness pic.twitter.com/dNG8GmHomL

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

What a pass 🤯#MarchMadness @TexasTechMBB pic.twitter.com/okzvIeJD10

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

OAKLAND EXTENDS THE LEAD TO FOUR 🤯#MarchMadness @OaklandMBB pic.twitter.com/Zi5dOCCcTs

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

GOHLKE. AGAIN. 9TH THREE 😱#MarchMadness @OaklandMBB pic.twitter.com/ddPZgTQuoC

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

ONYENSO SAYS NOPE 🚫#MarchMadness @KentuckyMBB pic.twitter.com/84XR2VZrkt

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

THE LOB FROM BEYOND HALF COURT 😱#MarchMadnessMBB @GoJacksMBB pic.twitter.com/ihquX7hSSt

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

Kadin Shedrick throws down the alley-oop 🤘#MarchMadness @TexasMBB pic.twitter.com/xnDd0epxwH

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

AND DAYTON HAS THE LEAD 😱#MarchMadness pic.twitter.com/JTAH4LQPuX

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 21, 2024

TA'LON COOPER BEATS THE BUZZER FROM HALF-COURT 👀#MarchMadness pic.twitter.com/tuwJkiR04v

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 21, 2024

NORTH CAROLINA RUNNING AWAY WITH IT 😤#MarchMadness @UNC_Basketball pic.twitter.com/PxXNCBdSp4

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 21, 2024

THE DUKES ARE CLOSING IN 🔥#MarchMadness @DuqMBB pic.twitter.com/8eGctBFUV6

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 21, 2024

STEVEN IZZO HAS CHECKED IN 🙌#MarchMadness @MSU_Basketball pic.twitter.com/JnniHKegr8

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 21, 2024

JADEN AKINS GOT UP 🤯#MarchMadness @MSU_Basketball pic.twitter.com/lL4npbzoJm

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 21, 2024

Le point bracket

LESS THAN 1% of brackets remain perfect after a day into the madness 🤯 #MarchMadness pic.twitter.com/Nbn8LaQ3Te

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 22, 2024

La suite de la March Madness

Le programme de ce vendredi :

17h15 : Florida Atlantic (#8) – Northwestern (#9)

17h40 : Baylor (#3) – Colgate (#14)

18h45 : San Diego State (#5) – UAB (#12)

19h : Marquette (#2) – Western Kentucky (#15)

19h45 : UConn (#1) – Stetson (#16)

20h10 : Clemson (#6) – New Mexico (#11)

21h15 : Auburn (#4) – Yale (#13)

21h30 : Florida (#7) – Colorado (#10)

23h50 : Nebraska (#8) – Texas A&M (#9)

0h10 : Duke (#4) – Vermont (#13)

0h25 : Purdue (#1) – Grambling (#16)

0h35 : Alabama (#4) – Charleston (#13)

2h20 : Houston (#1) – Longwood (#16)

2h40 : Wisconsin (#5) – James Madison (#12)

2h55 : Utah State (#8) – TCU (#9)

3h05 : Saint Mary’s (#5) – Grand Canyon (#12)

Les affiches connues du deuxième tour :