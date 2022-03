Avec 16 matchs au menu hier soir pour le début du premier tour, la March Madness est officiellement lancée et la folie n’a pas perdu de temps pour faire son apparition. Entre belles perfs, jolis highlights et grosses surprises, on a déjà bien été gâtés. Allez, on envoie le récap complet.

Les scores

Colorado State (#6) – Michigan (#11) : 63-75

South Dakota State (#13) – Providence (#4) : 57-66

Memphis (#9) – Boise State (#8) : 64-53

Norfolk State (#16) – Baylor (#1) : 49-85

Longwood (#14) – Tennessee (#3) : 56-88

Richmond (#12) – Iowa (#5) : 67-63

Georgia State (#16) – Gonzaga (#1) : 72-93

Marquette (#9) – North Carolina (#8) : 63-95

New Mexico State (#12) – UConn (#5) : 70-63

Saint Peter’s (#15) – Kentucky (#2) : 85-79 (a.p.)

Indiana (#12) – Saint Mary’s (#5) : 53-82

Creighton (#9) – San Diego State (#8) : 72-69 (a.p.)

Vermont (#13) – Arkansas (#4) : 71-75

Akron (#13) – UCLA (#4) : 53-57

San Francisco (#10) – Murray State (#7) : 87-92 (a.p.)

Texas Southern (#16) – Kansas (#1) : 56-83

La surprise du chef

Les 16 premiers matchs du premier tour de la March Madness ont apporté leur lot de surprises. Au total, on a eu droit à six upsets (victoire de la tête de série la plus faible), mais aucun n’est plus choquant que celui de Saint Peter’s face à Kentucky. Les Widcats de John Calipari, tête de série #2, possédaient de grandes ambitions mais c’était avant que la petite université située dans le New Jersey ne brise leurs espoirs. Malgré la perf’ XXL d’Oscar Tshiebwe (30 points, 16 rebonds, 2 steals, 2 contres), UK n’a pas résisté au duo Daryl Banks III – Doug Edert (47 points et clutch bien comme il faut) et a dû s’incliner en prolongation 85-79, ruinant ainsi un nombre incalculable de brackets. Les regrets sont énormes pour les Wildcats, qui ont notamment laissé échapper cinq points sur la ligne des lancers-francs en overtime. Les regrets sont également énormes pour John Calipari, qui n’avait jamais perdu au premier tour en tant que coach de Kentucky…

THEY’RE GOING WILD IN JERSEY CITY 🎉 (via @SPUAthletics) pic.twitter.com/BjWqw4F6kA — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2022

a team from kentucky won today 👀🙌🏽🐎 — Ja Morant (@JaMorant) March 18, 2022

La perf’

On est obligés de mentionner Jamaree Bouyea qui a été absolument énorme (36 points) dans la défaite de San Francisco face à Murray State en prolongation, mais on a préféré mettre en avant un homme qui a aidé sa team à créer l’upset : Teddy Allen de New Mexico State. Auteur de 37 pions (10/24 au tir, 4/7 du parking, 13/13 aux lancers-francs), l’arrière a joué un bien mauvais tour à UConn, plantant notamment le 3-points qui fait mal à moins de deux minutes de la fin pour donner trois unités d’avance aux Aggies. Et comme c’était son soir, il ne s’est pas arrêté là. C’est également lui qui a volé un ballon crucial à 35 secondes du buzzer, avant de crucifier les Huskies par un énorme and-1.

Le moment sympa

La March Madness, c’est des surprises, des grosses performances, mais aussi et surtout des moments forts en émotion. Hier, la rencontre opposant Creighton à San Diego State a été marquée par un match dans le match entre deux frangins, Arthur Kaluma et Adam Seiko. Au milieu de la première mi-temps, les deux se sont même retrouvés face-à-face, tout ça sous les yeux de parents tout sourire. Au final, c’est Arthur – le petit frère – qui est reparti avec la win. Quelque chose nous dit que ça va charrier dans la famille…

What a moment ❤️ Arthur Kaluma and Adam Seiko parent's are all smiles after the two brothers went head-to-head in the Creighton-SDSU game #MarchMadness pic.twitter.com/iITjkp1N0U — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2022

Les Français

Parmi les différents Frenchies en lice pour cette March Madness 2022, Quentin Diboundje a profité de la large victoire de Tennessee pour fouler le parquet pendant quelques minutes dans le garbage time, mais on attendait surtout Moussa Diabaté sur les parquets. Les débuts furent compliqués pour le prospect tricolore de Michigan, gêné par les fautes pendant que son équipe prenait tarif par Colorado State. Cependant, en deuxième période, les Wolverines ont complètement inversé la tendance sous les yeux de Jalen Rose et Diabaté a apporté sa pierre à l’édifice : 7 points, 9 rebonds, 2 passes en 27 minutes au total. Prochain rendez-vous pour Moussa et Michigan, samedi face à… Tennessee justement. En attendant, vous pourrez observer Alexis Yetna avec Seton Hall, le duo Clarence Nadolny – Daniel Batcho avec Texas Tech, et peut-être Adama Bal avec Arizona, eux qui font tous leur entrée ce vendredi.

THE WOLVERINES ARE MOVING ON 〽️ (11) Michigan takes down (6) Colorado State to advance to the Round of 32 #MarchMadness pic.twitter.com/Ke7oO4nNRM — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2022

Les perfs des principaux prospects

Chet Holmgren (Gonzaga) : 19 points (8/13 au tir), 17 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 7 contres contre Georgia State

19 points (8/13 au tir), 17 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 7 contres contre Georgia State TyTy Washington (Kentucky) : 5 points (2/10), 2 rebonds, 1 passe contre Saint Peter’s

5 points (2/10), 2 rebonds, 1 passe contre Saint Peter’s Keegan Murray (Iowa) : 21 points (8/15), 9 rebonds, 2 passes contre Richmond

21 points (8/15), 9 rebonds, 2 passes contre Richmond Ochai Agbaji (Kansas) : 11 points (5/14), 6 rebonds contre Texas Southern

11 points (5/14), 6 rebonds contre Texas Southern Jalen Duren (Memphis) : 10 points (4/11), 11 rebonds contre Boise State

10 points (4/11), 11 rebonds contre Boise State Jeremy Sochan (Baylor) : 15 points (6/9), 7 rebonds, 3 passes contre Norfolk State

15 points (6/9), 7 rebonds, 3 passes contre Norfolk State Kendall Brown (Baylor) : 4 points (2/4), 3 rebonds contre Norfolk State

: 4 points (2/4), 3 rebonds contre Norfolk State Kennedy Chandler (Tennessee) : 13 points (4/8), 5 rebonds 5 passes, 4 interceptions contre Longwood

Les highlights

Aljami Durham with the TOUGH no look lay 😤#MarchMadness pic.twitter.com/lL2AvWqOQg — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2022

Emoni Bates checks in for the first time since January and knocks down a three 👌#MarchMadness pic.twitter.com/I4wKkKQ1un — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2022

Memphis forces a HUGE turnover and Jalen Duren capitalizes with a bucket 💪#MarchMadness pic.twitter.com/KD0x07mhu7 — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2022

Richmond coming out of the gates HOT to start off the 2nd half 🕷 🔥 #MarchMadness pic.twitter.com/eYgA19OHCB — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2022

Anton Watson drops the BEHIND THE BACK assist for Gonzaga 🤯#MarchMadness pic.twitter.com/5QZxPHjCaT — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2022

CLUTCH AND-1! RICHMOND IS UP 6 WITH 30 SECONDS LEFT! 😱@SpiderMBB #MarchMadness pic.twitter.com/qrorI9S0fk — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 17, 2022

Block on one end, three-ball on the other to give Saint Peter's the lead 💪#MarchMadness pic.twitter.com/M3qQwft7do — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2022

🗣 “SHE’S GOT IT! WHAT A PLAY!” The cheerleader saves the day 😂👏 #MarchMadness pic.twitter.com/pxQ3eh2Sod — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2022

Keshad Johnson with the poster on the 7-footer 💪 Aztecs with the lead early in the second half#MarchMadness pic.twitter.com/IQifarYGAL — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2022

Stanley Umude having himself a block party 👀#MarchMadness pic.twitter.com/2YllTnY8us — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2022

Amy Bonner becomes the second female to officiate a men’s #MarchMadness game Respect 👏 pic.twitter.com/o4VnQOj8Gv — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2022

JAMAREE BOUYEA ARE YOU KIDDING ME?!? He has NINE and counting in OT 😱@USFDonsMBB #MarchMadness pic.twitter.com/8t2sgRhRrv — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 18, 2022

Le programme de vendredi

17h15 : Loyola Chicago (#10) – Ohio State (#7)

17h40 : Jacksonville State (#15) – Auburn (#2)

18h45 : Montana State (#14) – Texas Tech (#3)

19h : Yale (#14) – Purdue (#3)

19h45 : Delaware (#15) – Villanova (#2)

20h10 : Miami (#10) – USC (#7)

21h15 : Notre Dame (#11) – Alabama (#6)

21h30 : Virginia Tech (#11) – Texas (#6)

23h50 : Chattanooga (#13) – Illinois (#4)

0h10 : CSU Fullerton (#15) – Duke (#2)

0h20 : Iowa State (#11) – LSU (#6)

0h27 : Wright State (#16) – Arizona (#1)

2h20 : UAB (#12) – Houston (#5)

2h40 : Davidson (#10) – Michigan State (#7)

2h50 : Colgate (#14) – Wisconsin (#3)

2h57 : TCU (#9) – Seton Hall (#8)

La journée d’hier a été riche en émotions, mais ce n’est que le début car on va avoir droit à 16 matchs supplémentaires ce vendredi. Ça commence encore une fois dès 17h15 et ça va durer jusqu’au petit matin.