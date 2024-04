Zach Edey (Purdue) se présente à la Draft NBA 2024 !

C’était attendu par tout le monde, c’est désormais officiel : Zach Edey, pivot de Purdue, se présente à la Draft NBA 2024.

Le double meilleur joueur de la NCAA ne reviendra pas pour son ultime saison universitaire comme son coach l’avait déjà laissé entendre à Jonathan Givony de chez ESPN. Le pivot Canadien tentera de se faire une place en NBA, lui qui est annoncé dans une large fourchette allant du milieu de premier tour au début du deuxième. En tout cas, Edey pense que c’est maintenant qu’il faut se présenter.

“Je sentais que c’était le moment. J’ai montré que je suis une présence physique en attaque cette saison. J’ai aussi prouvé que je savais défendre, même sur des arrières.”

Avec des moyennes de 25,5 points, 12,2 rebonds et 2,2 contres par match à la fac, Zach Edey envoie de la stat, il n’y a rien à dire là-dessus. Il a d’ailleurs scoré 37 points et pris 10 rebonds en finale de la March Madness, qu’il a malheureusement perdu face à UConn. Ses 2m24 et 129kg en font également un profil bien épais pour la NBA. Sa montée en flèche dans toutes les mocks Draft, où il est désormais classé en 14è position, en sont la preuve. Toutefois, nombreux sont les doutes qui subsistent, le fait de transposer son jeu à la grande ligue notamment, où ses forces seront mieux contenues et ses faiblesses mieux exploitées. Son profil TrashTalk est d’ailleurs à retrouver ici. Toutefois, le joueur est confiant en le fait qu’il va encore progresser, et qu’il travaille dur pour ça.

“Ce qui fonctionne en NCAA n’est pas forcément ce qui fonctionne en NBA. Il y a beaucoup de choses que je sais faire et que les gens ne m’ont toujours pas vu faire. J’étais concentré sur mon impact avec Purdue et sur la simplification de mon jeu. Je m’améliore tous les ans alors il n’y a pas de raison pour que je ne continue pas.

J’apprends toujours le jeu, parfois ce sont des choses simples. Je dois continuer d’étoffer mon jeu et faire ce que l’on ne soupçonne pas de moi.”

Le pivot, membre de l’équipe du Canada qui a fini 3è à la dernière Coupe du Monde, aura effectivement fort à faire pour dissiper les doutes qui l’entourent. Dans tous les cas, il n’accorde pas trop d’importance à son classement, tant qu’il arrive là où il s’épanouira et là où on croira en lui, peu importe à quelle position de la Draft.

“Le chiffre n’est pas important, Je me concentre sur les équipes qui veulent de moi, j’espère être dans un environnement où on croit en moi et mes capacités. J’apprends toujours le jeu, parfois ce sont des choses simples. Je dois continuer d’étoffer mon jeu et faire ce que l’on ne soupçonne pas de moi.”

Pour lui qui a commencé le basket sur le tard – il s’y est mis sérieusement au lycée – après être devenu trop grand pour le hockey sur glace et le baseball, qui étaient ses premières aspirations, c’est quelque chose d’assez improbable, mais c’est justement pour cette raison que sa marge de progression est si importante, à lui désormais de donner tout ce qu’il a pour aller au maximum de ses capacités, voire plus.

Source texte : ESPN