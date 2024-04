Enfant du Wisconsin, Tyrese Haliburton revient en quelque sorte chez lui quand ses Pacers jouent à Milwaukee. Alors forcément, des membres de sa famille sont dans le public du Fiserv Forum pour le regarder jouer. Notamment son petit frère, qui aurait malheureusement été victime d’insultes racistes dans le Game 1 de la série.

C’est Tyrese Haliburton lui-même qui a souligné l’incident en conférence de presse après la deuxième manche cette nuit.

“L’autre jour, mon petit frère était en tribunes et quelqu’un l’a traité de N****. C’était important pour ma famille de pointer ça du doigt et d’en parler. Car on n’accepte pas ça. C’est important d’avoir ma famille ici. Mon petit frère a bien géré la situation.”

D’après un porte-parole des Bucks, une personne (possiblement le frère de Tyrese) aurait effectivement signalé à un employé de la salle qu’il avait été victime d’une insulte et il a pointé du doigt le fan qui l’aurait insulté. Néanmoins, ce dernier a nié les faits et a pu rester dans la salle pour regarder le reste du match.

Pacers star Tyrese Haliburton says a racial slur was directed at his brother in the stands during Game 1 at Fiserv Forum. https://t.co/E2nzEFBezn

— JSOnline – Bucks (@js_bucks) April 24, 2024

Né à Oshkosh (ville située à environ deux heures de route de Milwaukee) et ayant fait ses années lycée à Oshkosh North, Tyrese Haliburton ne s’attendait pas forcément à un accueil chaleureux sachant qu’on est en pleine période de Playoffs, mais il n’imaginait clairement pas que ce genre d’incident allait arriver. Au moment de parler de ce sujet douloureux en conférence de presse, il était logiquement pris par l’émotion.

Mais désormais, après avoir remporté le Game 2 cette nuit, Tyrese Haliburton va pouvoir retrouver son public d’Indiana. Public qu’il attend au taquet pour le retour des Pacers en Playoffs. Il en a profité pour envoyer une pique à celui de Milwaukee.

“J’attends une ambiance incroyable. Sans aucun doute. Pendant la saison régulière, on a eu des ambiances qui étaient meilleures que celle des deux premiers matchs ici.”

__________

Sources texte : conférence de presse d’après-match, ESPN