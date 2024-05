Les Playoffs suivent leur cours avec la suite cette nuit des Finales de Conférence, et en parallèle la NBA a annoncé cette nuit ces All-NBA Teams. Focus à présent sur la All-NBA 3rd Team, dans laquelle un petit nouveau fréquente notamment un homme… qui ne l’est pas du tout.

Du beau monde également dans cette équipe des SG3 2023-24 ! Tyrese Haliburton se tape actuellement en Finales de Conférence et pourra fêter sa première nomination sur le parquet dès demain soir, alors que Domantas Sabonis voit sa belle saison récompensée par une deuxième distinction consécutive après 2023. Devin Booker récupère sa deuxième All-NBA Team en carrière, Stephen Curry la dixième, alors que LeBron James continue sa terrifiante carrière avec une… vingtième All-NBA Team, un quasi sans-faute puisque seule sa saison rookie n’a pas été couronnée par une telle distinction.

🚨 OFFICIEL : la All-NBA 3rd team 2023-24 !

Tyrese Haliburton

Stephen Curry

Devin Booker

LeBron James

Domantas Sabonis pic.twitter.com/pM6NLEFM9W

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 23, 2024



Au rayon des absents, on peut noter que ces messieurs Jaylen Brown, Rudy Gobert, Bam Adebayo, Paolo Banchero voire Paul George n’auraient pas forcément démérité, l’occasion de se demander qui aurait pu sauter de cette All-NBA 3rd Team et pourquoi Devin Booker. L’occasion en tout cas de refermer le volet “trophées individuels” pour cette saison et de se re-concentrer sur les Playoffs, avec quelques uns des nommés du jour (Doncic, Tatum, Haliburton, Edwards) qui auront l’occasion de magnifier leur fin de saison. Here we go !