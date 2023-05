La All-NBA 3rd Team est, historiquement, celle qui fait bien souvent le plus jaser car c’est dans celle-ci qu’on aurait aimé voir tout un tas de bonshommes que certains n’hésiteront pas à associer au terme “snubbed”. Cette année certains ont frappé à la porte mais, question : les cinq joueurs dont nous allons parler ci-dessous sont-ils illégitimes dans cette All-NBA 3rd Team ? Réponse : non, à part peut-être un…

Deux joueurs des Kings et c’est une récompense tout à fait logique et méritée pour deux joueurs qui étaient également All-Stars en février, une sélection pour Damian Lillard, dont le bilan collectif est catastrophique en 2023 mais dont celui individuel est indécent, un Julius Randle qui a répondu présent après un exercice 2021-22 loupé et donc LeBron James, le fameux, qui valide ici sa 19è présence consécutive dans une All-NBA Team, oh le glouton, malgré une saison un peu tronquée par les absences.

Ceux qui auraient éventuellement prétendre à une place au chaud cette saison ? On pense à James Harden ou encore Pascal Siakam, mais on se rend compte que derrière le joueur ayant obtenu le moins de voix dans cette Third Team (qui est… LeBron James), c’est Anthony Davis qui a récolté le plus de suffrages et qui se coltine donc la place du con cette saison.

Les autres joueurs ayant reçu des voix pour les All-NBA Teams : pic.twitter.com/3TcBWDo8X3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023



LeBron James qui récupère donc ici son 19è honneur de la sorte (uniquement oublié en saison rookie), Damian Lillard son septième et Julius Randle son deuxième après 2021, alors que les deux zozos de Sacramento fêtent ensemble leur première sélection.

Un autre homme aurait-il selon vous mérité de se glisser dans cette troisième équipe ? LeBron James va-t-il s’arrêter un jour ? L’hippopotame est-il plus fort que l’éléphant ? Pour répondre à une ou plusieurs de ces questions rendez-vous dans l’espace commentaires !