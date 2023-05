Si globalement les trois All-NBA Teams ne laissent que peu de place aux dramas, cette All-NBA 2nd Team aura de quoi faire jaser un peu dans les PMU. Steph Curry, Jaylen Brown, Jimmy Butler, Donovan Mitchell et Nikola Jokic la composent, alors, d’accord ou pas d’accord ?

On part donc sur une équipe 2 composée des deux génies Curry et Jokic, des deux killers Jaylen Brown et Jimmy Butler ainsi que du ronchon Donovan, qui se serait apparemment bien vu à l’étage du dessus. Et avant même de disséquer les profils de cette All-NBA 2nd Team… pfiou, quelle brochette.

The 2022-23 Kia All-NBA Second Team: ▪️ Jaylen Brown, Boston Celtics

▪️ Jimmy Butler, Miami Heat

▪️ Stephen Curry, Golden State Warriors

▪️ Nikola Jokić, Denver Nuggets

▪️ Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers pic.twitter.com/OaHfKh5LYC — NBA Communications (@NBAPR) May 10, 2023



Quelle belle brochette, c’est un peu ce que s’est exclamé mon voisin Thomas à la vue de ma grille de barbecue hier. Pour revenir à la NBA ? Téma l’ékip, avec deux joueurs qui collectionnent les places dans les All-NBA 1st Teams, deux autres qui ont toute la vie devant eux pour les empiler et un autre qui est en train de s’assoir sur les Playoffs 2023. Spida pas content (voir tweet ci-dessous), mais ce qu’on retient c’est surtout que cette deuxième équipe aurait largement de quoi se taper avec la première.

Donovan Mitchell pas content d’être All NBA 2nd Team derrière Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander qui sont en 1st Team. https://t.co/dN20jySBqn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2023



Stephen Curry récupère sa neuvième sélection (4 dans une 1st Team), Nikola Jokic sa cinquième (3 dans une 1st Team), Jimmy Butler va chercher une cinquième nomination et c’est la première dans une All-NBA 2nd Team (toutes les autres en 3rd), alors que Donovan Mitchell et Jaylen Brown sont mis à l’honneur pour la première fois de leur carrière.

Et vous, z’en pensez quoi de tout ça ? Vous auriez mis quelqu’un d’autre à la place de Jimmy Butler ? Vous êtes d’accord avec Donovan Mitchell ? Envoyez vos avis en commentaires !