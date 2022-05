Comme toujours, que ce soit au moment des résultats des votes pour le All-Star Game comme pour les All-NBA Teams de fin de saison, on se pose cinq minutes sur ceux qui sont restés sur la touche, que ce soit justifié ou non. Pas de grand scandale cette année pour les équipes All-NBA, mais on a quand même voulu faire un petit zoom sur ces joueurs qui ont eu quelques votes… juste pas assez.

En plus des résultats détaillés des votes concernant les quinze joueurs nominés dans les trois All-NBA Teams de la saison, la Ligue a également publié sur son site officiel les résultats des votes concernant les malheureux qui n’ont pas été élus. Parmi eux, on a trois joueurs qui se démarquent véritablement, à savoir Jimmy Butler, Bam Adebayo et Rudy Gobert.

Below is the voting for All-NBA teams, including players who received votes but didn’t make teams. Nets’ Kevin Durant made second team All-NBA. Kyrie Irving received one third-team vote: pic.twitter.com/3TpmV5TUFB — Ian Begley (@IanBegley) May 25, 2022

Comme vous pouvez le constater, le Frenchie est celui qui a recueilli le plus de points parmi les joueurs qui n’ont pas été sélectionnés dans l’une des trois All-NBA Teams. La preuve qu’il n’a pas été complètement oublié par les Hexperts après sa nouvelle grosse campagne avec le Jazz, au terme de laquelle il a terminé meilleur rebondeur de la Ligue et finaliste – comme d’hab on a envie de dire – dans la course au titre de Défenseur de l’Année. Sans les bobos et avec quelques victoires en plus pour Utah, Gobzilla aurait peut-être pu enchaîner une quatrième nomination consécutive dans la troisième meilleure équipe de la saison (il a aussi été élu dans la seconde en 2017), mais il a finalement dû laisser sa place à Karl-Anthony Towns, pivot de la All-NBA Third Team cette année. Avec 45 points au total, Rudy a terminé assez loin derrière KAT, qui a lui totalisé 174 points.

On a déjà parlé du fait que le Miami Heat ne possède pas le moindre membre dans les All-NBA Teams 2022 malgré son statut de leader de l’Est en saison régulière, mais Jimmy Butler et Bam Adebayo avaient tout de même une petite place dans la tête des votants. Le premier a accumulé 32 points en tout, c’est-à-dire 29 de moins qu’un Pascal Siakam qui a réussi à se dégager un spot parmi les forwards de la troisième équipe All-NBA. Si on est sans doute tous d’accord pour dire que Jimmy Buckets évolue aujourd’hui dans une catégorie supérieure à celle de Spicy P, ce dernier est vraiment monté en puissance au fur et à mesure de la saison tandis que Butler a accumulé pas mal d’absences à cause de divers bobos. Quant à son copain Bam, il a lui récolté 28 points au total, là aussi très loin de Charles-Antoine Ville.

Parmi les autres joueurs qui ont eu au moins un vote, on a Donovan Mitchell (Jazz, 4 points), Jaylen Brown (Celtics, 3 points), Desmond Bane (Grizzlies, 1 point), Khris Middleton (Bucks, 1 point), Jrue Holiday (Bucks, 1 point), Mikal Bridges (Suns, 1 point), Dejounte Murray (Spurs, 1 point), Fred VanVleet (Raptors, 1 point) et même… Kyrie Irving (Nets, 1 point). Aucun signe par contre de joueurs comme Brandon Ingram, Zach LaVine ou encore Darius Garland.

Vous pouvez le constater par vous-même, y’a pas vraiment eu de grandes batailles pour espérer intégrer la troisième All-NBA Team de la saison, ce qui montre que les votants sont assez d’accord finalement sur l’identité des quinze joueurs représentés. Et vous, vous en pensez quoi ? D’accord avec tout ça ou pas ?

