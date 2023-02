Souvent placé dans la course au titre de Défenseur de l’Année mais jamais gagnant, Bam Adebayo estime qu’il aurait dû repartir avec au moins une statuette au cours des deux dernières saisons. Le pivot du Heat pense notamment qu’il méritait le titre à la place de Rudy Gobert en 2021.

Le principal argument de ceux qui aiment remettre en question le niveau défensif de Rudy Gobert (triple Défenseur de l’Année on le rappelle), c’est qu’une fois en Playoffs il ne possèderait pas le même impact qu’en saison régulière. Face à des équipes qui jouent small ball ou qui possèdent des intérieurs pouvant écarter le jeu grâce à leur adresse à 3-points, le Jazz de Rudy a souvent galéré et ça s’est terminé par plusieurs éliminations prématurées au printemps.

Bam Adebayo est le dernier à utiliser cet argument à des fins personnelles. Lors d’une interview avec Taylor Rooks de Bleacher Report, le pivot du Heat a notamment souligné la différence de polyvalence entre lui et Rudy.

“Je défends sur les cinq postes. Il n’y a pas beaucoup de joueurs capables de faire ça : moi, Draymond, Giannis, qui d’autre ?” a déclaré Bam, avant d’expliquer pourquoi il aurait dû gagner le titre de DPOY en 2021 à la place de Gobert : “Votre impact doit pouvoir se traduire en Playoffs. L’impact de Rudy ne s’est pas traduit en Playoffs.”

Si l’une des grandes forces défensives de Bam Adebayo est effectivement sa capacité à bien défendre dans le périmètre, et que c’est moins la spécialité de Rudy (même s’il avait bien progressé à ce niveau-là lors de ses dernières saisons au Jazz) qui est plus du genre à sécuriser une raquette à base de 15 rebonds et 3 contres, la narrative “Gobert se fait manger en Playoffs” a tendance à oublier un élément important. Dans la demi-finale de conférence face aux Clippers en 2021 et même face aux Mavericks au premier tour en 2022, Gobert n’a clairement pas été aidé par ses défenseurs extérieurs qui ont accordé de nombreux boulevards vers la raquette, obligeant Rudy à fermer le cercle et à laisser ainsi des shooteurs ouverts dans le corner. Le Jazz a pris très cher et n’a jamais réussi à s’en relever, perdant ces deux séries avant que Danny Ainge ne décide de faire exploser le groupe.

Pour résumer, on est donc plus sur un fail collectif qu’un fail individuel, et on peut regretter le manque de nuance dans le discours de Bam Adebayo. De plus, le titre de Défenseur de l’Année est un award de saison régulière, comme tous les autres. Enfin, si le pivot du Heat tient vraiment à parler Playoffs, on lui rappelle qu’il s’est pris un méchant sweep lors du premier tour 2021 face aux Milwaukee Bucks. On dit ça on dit rien…

__________

Source texte : Bleacher Report