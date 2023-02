Chaque année, la NBA apporte des petites modifications à son fonctionnement pour essayer de rendre la Grande Ligue encore plus attractive. Parmi les changements qu’on pourrait bientôt voir sur les parquets, l’arrivée de l’Elam Ending pour les matchs se terminant en prolongation.

L’Elam Ending, vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais vous avez peut-être oublié en quoi ça consiste vraiment.

Lors du All-Star Game 2020, la NBA a utilisé pour la première fois l’Elam Ending, un format dans lequel le match ne se termine pas au temps mais avec un score à atteindre. Le match des étoiles d’il y a trois ans s’était joué en trois quart-temps de 12 minutes, puis c’est l’équipe atteignant un total de 157 points* dans le quatrième qui fut désignée vainqueur.

The NBA is reportedly thinking about implementing an “Elam Ending” to their overtime games.

With the Elam Ending format, teams end the game by playing to a target score.

This rule could prevent the abundance of late game fouls and help shorten games once they go into OT. pic.twitter.com/T0AJwpQJr9

— Covers (@Covers) February 28, 2023