La nouvelle est tombée la nuit dernière : LeBron James pourrait rater plusieurs semaines à cause de sa blessure au pied contractée lors du match de dimanche à Dallas. En attendant la prochaine update et la durée exacte de son indisponibilité, un médecin du nom d’Evan Jeffries a évoqué plusieurs scénarios potentiels concernant le King.

Faisant régulièrement des apparitions sur Fox Sports Radio pour apporter son expertise sur les blessures de sportifs, Dr. Evan Jeffries a accordé une interview à Lakers Daily suite à la blessure de LeBron ce week-end. En se basant sur les images et la réaction de James, qui a avoué lui-même avoir entendu un “pop” pendant le match, le médecin envisage trois types de blessure :

Concerns for LeBron’s foot injury go in this order 1. Lisfranc injury

2. Midfoot sprain

3. Plantar fascia tear — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) February 28, 2023

Blessure de Lisfranc : le pire scénario possible selon Dr. Jeffries. C’est la blessure qui empêche Chet Holmgren de jouer depuis le début de la saison, lui qui a été victime d’une entorse de Lisfranc sur une action face à… LeBron lors d’un match d’été à Seattle il y a quelques mois. Pour les amoureux d’anatomie qui veulent une explication détaillée de cette blessure, on vous invite à faire un tour juste ici, pour les autres sachez qu’on parle en gros d’une lésion au niveau de l’articulation reliant les os du médio-pied et les métatarsiens. Si un tel diagnostic devait se confirmer, la durée de l’absence dépendrait du degré de gravité de la lésion. Mais elle se compterait sûrement en mois, pas en semaines.

Entorse au milieu du pied : l’autre scénario avancé par le Dr. Jeffries, c’est celui dans lequel des ligaments situés dans la zone centrale du pied sont touchés. Et là aussi, ça dépend du degré de gravité de la lésion. Si on est sur une entorse de niveau 2, qui correspond à une rupture ligamentaire partielle, cela donne 3 à 6 semaines d’absence. Mais si on est sur un niveau 3, qui correspond à une rupture ligamentaire complète, une opération serait nécessaire et on serait alors sur une absence de plusieurs mois.

Rupture du fascia plantaire : le “meilleur” scénario selon Dr. Jeffries. Pourquoi ? Car il pourrait permettre à LeBron James de revenir plus rapidement. On parle ici d’une déchirure au niveau de la membrane fibreuse située sur la partie plantaire du pied, une blessure sérieuse mais qui peut être surmontée après trois semaines de repos. Cela laisserait une chance à James de potentiellement revenir avant la fin de la saison régulière, ce qui semble assez compromis voire impossible avec les deux autres scénarios.

Combien de temps LeBron James sera-t-il absent ? Si l’on en croit le Dr. Jeffries, ça peut aller de trois semaines à plusieurs mois. On croise évidemment les doigts pour que le King évite le pire, mais les chances des Lakers d’aller en Playoffs semblent d’ores et déjà compromises, peu importe le diagnostic final…

Source texte : Lakers Daily