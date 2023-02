Auteur de plusieurs grosses performances au cours du dernier mois et notamment depuis l’absence de Stephen Curry début février, Klay Thompson permet aujourd’hui aux Warriors de garder la tête hors de l’eau, eux qui sont septièmes de l’Ouest avec un bilan positif. Des performances saluées par son coach Steve Kerr.

Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins. Tous les trois – actuellement à l’infirmerie – ont manqué les deux derniers matchs des Warriors, mais les champions en titre ont tout de même réussi à arracher deux victoires à un moment où la saison pouvait potentiellement leur échapper. Si le fait de jouer Houston et des Wolves sans vie ont bien aidé Golden State, la première raison de ces succès se nomme Klay Thompson.

42 points et 12 tirs primés face à Houston d’abord. 32 points avec des paniers bien clutch face aux Wolves ensuite. C’est ce qu’on appelle “step-up” au bon moment. Et cela n’est évidemment pas passé inaperçu aux yeux de son coach Steve Kerr, qui a salué son leadership après la victoire contre Minnesota (via NBC Sports Bay Area).

“Klay a vraiment haussé le ton en matière de leadership. Il parle plus, il encourage ses coéquipiers. Je pense qu’il a conscience qu’on a vraiment besoin de lui avec tous nos gars qui sont absents. Il fait un bon boulot à ce niveau-là.”

Plus habitué à montrer la voie via son jeu et son éthique de travail que par la parole, Klay Thompson n’a jamais vraiment eu besoin de se muer en leader vocal pour les Warriors. Ce rôle est souvent assuré par la grande bouche Draymond Green, tandis que la superstar Stephen Curry porte lui son équipe à travers ses performances de MVP. Mais ni l’un ni l’autre n’étaient sur le terrain récemment, alors Klay a dû forcer un peu sa nature.

“Ce n’est pas du tout un fardeau. J’adore ce challenge, j’aime guider les jeunes, montrer l’exemple et donner de la voix. C’est dans ce genre de moment que le basket est vraiment fun, quand vous devez sortir de votre zone de confort.” – Klay Thompson

Même si Killa Klay brille tout particulièrement en ce moment, ses dernières performances ne sortent pas de nulle part. Pour rappel, il a commencé l’année 2023 avec une explosion à 54 points face aux Hawks, avant d’enchaîner avec plusieurs prestations très solides (plus de 26 points de moyenne à 44% à 3-points sur ses 20 derniers matchs) pour aider les Warriors à rester dans la course à l’Ouest malgré l’irrégularité chronique caractérisant leur saison.

Difficile de dire comment la campagne des champions en titre va se terminer mais une chose est sûre : quand on sait d’où il vient, revoir Klay Thompson à un tel niveau est un énorme kiff. Pourvu que ça dure.

Source texte : NBC Sports Bay Area