Avant de devenir une star du basket aux États-Unis, Luka Doncic a d’abord prouvé sa valeur sur les parquets européens. À 19 ans, le Slovène laissait ainsi derrière lui un continent sur lequel il avait presque tout gagné individuellement et collectivement. Retour sur les premières années de carrière d’un garçon juste… extraordinaire.

Quand Luka Doncic commence le basket en Slovénie à l’âge de 8 ans, c’est uniquement car l’un des entraîneurs de l’Union Olimpija, le club dans lequel évolue son papa, Sasa Doncic, l’invite a venir essayer la discipline. Deux entraînements plus tard, Lulu est déjà convié à s’entraîner avec les U14. Ok. Un bon signe des prédispositions uniques du garçon pour le basketball non ?

Tout s’enchaîne d’ailleurs très vite, et le jeune joueur est rapidement dans le viseur de grandes écuries européennes. Inscrit en 2011 pour un tournoi européen comprenant le FC Barcelone, il finit MVP de la compétition… tout en ayant deux ans de moins que tout le monde. Prêté par l’Olimpija au Real Madrid pour un tournoi de jeunes organisé par la Liga, il explose au grand jour en terminant, là aussi, meilleur joueur de l’événement. Plus tard à Rome, de nouveau sous les couleurs de l’Olimpija, il termine premier d’un autre tournoi européen en envoyant 54 points, 11 rebonds et 10 passes en finale contre la Lazio. Ouais bon, ce petit à un vrai truc.

Ayant bien saisi tout le potentiel du gamin, le Real Madrid lui met le grappin dessus et le signe pour 5 ans en 2012. Formé désormais par la Maison Blanche, la petite tête blonde accélère sa razzia de récompenses individuelles et collectives, tout en accentuant encore plus sa domination sur le terrain. MVP du championnat d’Espagne U16 – en n’ayant que 14 piges, mais c’est du classique désormais – la prochaine étape est le passage chez les grands. D’abord avec l’équipe réserve du Real, qui évolue en quatrième division.

En 2015, à 16 ans, 2 mois et 2 jours, il devient officiellement le plus jeune joueur de l’histoire du Real Madrid à fouler un parquet professionnel. À seulement 16 ans, il affronte déjà une équipe NBA : les Celtics, lors d’un match de présaison en Espagne. 4 rebonds, une passe et un contre, face notamment à Isaiah Thomas et Avery Bradley. Un mois plus tard, il fait également ses débuts en EuroLeague, tout en restant limité en termes de temps de jeu, mais en montrant déjà de fabuleuses capacités sur le parquet. Calme, très intelligent dans la gestion de la balle et surtout formidable attaquant, Luka Doncic apporte un véritable vent de fraîcheur dans le basket du vieux continent.

L’année suivante, on prend les mêmes et on recommence : match de présaison contre le Thunder, avec cette fois-ci ses premiers points contre une franchise NBA, et la victoire au bout de la rencontre. Désormais, le monde de la balle orange connaît Luka, et ne lui fera plus de cadeau. Tant mieux, car le jeune homme a lui bien l’intention de tout casser. Ses moyennes passent un cap, et il commence a empiler les récompenses chez les pros : MVP de la semaine en Liga Endesa puis en EuroLeague, avant d’être un élément important du Real Madrid en Playoffs du tournoi européen, où l’équipe terminera troisième. Logiquement désigné meilleur espoir, Lulu n’a pas l’intention de stopper sa moisson de récompenses et son nom commence a être affiché tout en haut des mock drafts NBA.

Luka Doncic will keep his name on the 2018 NBA draft early-entry list, a source told ESPN. Where Doncic will be picked on June 21 remains a question mark. A number of teams have made inquiries about the possibility of trading into the top 3. News story: https://t.co/UFC4oh7SyH — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 11, 2018

Ils sont parfois un peu trop imbus de leur personne, les ‘Ricains. Charles Barkley en tête, car le Chuck ne reconnaît alors pas en Doncic un véritable bijou du basket, mettant en avant la faiblesse du basket européen. Terrible erreur. D’ailleurs, la saison 2017-18 sera la dernière du Slovène en Europe, alors pas question de se rater. Un événement va propulser Doncic dans le cinq majeur du Real : la blessure de Sergio Llull à l’EuroBasket, star de l’équipe et meneur titulaire, pour une majeure partie de la saison.

Premier match de la saison en EuroLeague ? Allez, record en carrière avec 27 points. Cela peut vous paraître peu, mais n’oubliez pas qu’en 40 minutes et avec l’intensité des défenses du vieux continent, c’est tout de suite bien plus compliqué de s’ouvrir le panier. Ah oui, le record tiendra deux jours, car il scorera 28 points contre Kaunas. Puis à peine un mois, avec 33 points contre l’Olympiakos, une formation historique de la compétition. Si le doute n’était depuis longtemps plus permis, c’est désormais l’envie de profiter du phénomène avant qu’il ne rejoigne la NBA qui prédomine, tant son talent revêt une forme presque divine. Luka pourra partir l’esprit tranquille : champion de l’EuroLeague, MVP du Final Four d’EuroLeague, MVP de saison régulière de Liga Endesa.

Ne reste qu’une campagne de Playoffs de Liga Endesa a terminer tranquillement, avant de filer éclabousser le Nouveau Monde de son talent, tel Luffy. C’est le soir du 5 juin 2018 qu’il croisera d’ailleurs le chemin du rédacteur qui écrit ces lignes, à l’occasion du quart de finale face à Gran Canaria. Un privilège que d’avoir pu observer Luka avant qu’il s’en aille, de l’avoir vu dominer un parquet en Europe, celui du WiZink Center, salle du Real Madrid.

Joyeux anniversaire Luka Dončić ! 🎂 Ai eu la chance d’aller le voir jouer à Madrid en 2018… ce gros malade avait humilié les darons de Gran Canaria : 14 points, 7 rebonds et 7 passes. En playoffs de Liga Endesa, à 19 ans 😭 pic.twitter.com/LcdSrlK9Pj — Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) February 28, 2023

40 minutes de bonheur et un sentiment : ce type n’a que 19 ans, mais joue déjà comme un daron de 33 piges. Gestion, et surtout plusieurs carrières de pères de famille brisées sur le parquet avec une facilité presque énervante. Le phénomène Luka Doncic version Europe, c’était ça. Un énorme claque dans le basket de son continent d’origine, avant de devenir l’une des plus grandes stars actuelles de la NBA.

Sources : EuroLeague, KZS, FIBA, Real Madrid Baloncesto.