Blessé au pied droit face aux Mavs dimanche soir, LeBron James assistera aux prochains matchs des Lakers depuis la touche. La star de L.A. pourrait même manquer plusieurs semaines de compétition !

Au moment de revenir du All-Star Game, LeBron James avait annoncé qu’il allait tout donner pour ce qu’il avait appelé “les 23 matchs les plus importants de sa carrière”. Malheureusement pour le King, il risque d’en rater un certain nombre de ces rencontres. Le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA s’est fait mal au pied ce dimanche en attaquant le cercle face à Dwight Powell. Resté pendant un moment au sol, le natif d’Akron avait serré les dents pour finir la rencontre et aider les siens à réaliser le comeback de la saison. La suite n’est toutefois pas très joyeuse. Annoncé out pour le match à Memphis il y a quelques heures, l’ailier va rater plus qu’un match. Selon Shams Charania de The Athletic, l’indisponibilité du King pourrait se compter en semaines !

Story at @TheAthletic on what is expected to be an extended absence for Lakers superstar LeBron James due to a right foot injury suffered on Sunday: https://t.co/z4xPzerWkZ — Shams Charania (@ShamsCharania) February 28, 2023

Si la franchise n’a pas encore donné de date de retour, c’est parce que la star va consulter plusieurs experts pour soigner au mieux sa blessure. Il reste seulement six semaines de compétition avant les Playoffs et c’est un immense coup dur pour les ambitions printanières des Purple and Gold. Le King a d’ailleurs montré toute sa frustration avec une story sur Instagram.

En l’absence de LBJ, on peut s’attendre à voir un Anthony Davis plus sollicité que jamais en attaque. Le reste du collectif va aussi devoir step-up pour combler le manque. Pour remplacer LeBron James dans le cinq, Darvin Ham a de multiples options : Rui Hachimura, Troy Brown Jr., à moins qu’il ne décale Malik Beasley au poste 3 pour intégrer un guard comme Dennis Schröder ou Austin Reaves.

Est-ce que ce forfait met fin à la quête de Playoffs des Angelinos ? On n’en est pas encore là, on ne va pas les enterrer avant l’heure, mais il va falloir un sacré combat de la part du groupe pour aller chercher la postseason sans son leader en tenue. Premier test pour ces Lakers orphelins de LeBron James, ce mardi à Memphis !

Blessé au pied, LeBron James pourrait squatter l’infirmerie plusieurs semaines. Le King avait lancé l’opération commando pour aller chercher les Playoffs, il devra désormais regarder ses copains se battre seuls.

