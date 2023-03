Touché au pied lors de la rencontre de dimanche dernier face aux Mavericks, LeBron James a passé différents examens cette semaine pour connaître la vraie nature de sa blessure et la durée de son absence. Verdict : on ne verra pas le King sur les parquets pendant minimum trois semaines.

Si l’on en croit les sources de Shams Charania (The Athletic), LeBron souffre officiellement d’une blessure à un tendon du pied droit, blessure qui le tiendra éloigné des terrains pour au moins la prochaine dizaine de matchs des Lakers. Le King sera réévalué aux alentours de la fin du mois de mars.

Ouch… LeBron absent trois semaines, ça sent la quasi fin de saison… https://t.co/evJHpLjCuO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 2, 2023

Même si le King va éviter la case opération, ça reste évidemment un gros coup dur pour toute la Lakers Nation. Les bonnes vibes ayant accompagné les récentes victoires post trade deadline ont laissé place à la frustration de ne pas pouvoir finir la saison régulière au complet. Une frustration d’autant plus forte que les Lakers ne sont mathématiquement pas loin des places de play-in (seulement 1 match de retard sur le 10e) et même du Top 6 de la Conférence Ouest (2,5 matchs de retard).

Les Purple & Gold seront-ils toujours dans la course fin mars quand LeBron James sera réévalué pour sa blessure au pied ? La réponse à cette question aura sans aucun doute un impact sur la décision du King de revenir ou non pour le sprint final, s’il le peut évidemment. La bonne nouvelle dans tout ça, c’est que les Lakers possèdent le troisième calendrier le plus facile de la NBA sur cette fin de saison. De quoi garder un peu d’espoir, même si ça sent quand même bien le roussi dans la Cité des Anges…

Source texte : The Athletic