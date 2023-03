Début de mois oblige, c’est l’heure de jeter un coup d’œil en arrière pour féliciter les plus méritants sur la trentaine écoulée. Nikola Jokic et Jalen Brunson ont été nommés Joueurs du mois de février par la NBA.

Le double-MVP des Nuggets est encore sur le toit de la NBA en ce mois de février. Déjà à l’honneur en janvier, le Joker s’offre donc un back-to-back, pour sa sixième récompense en carrière. C’est la première fois qu’un joueur de Denver réalise une telle performance. Une page de plus pour le Serbe dans les bouquins d’histoire de la franchise. Il faut dire qu’avec 22,6 points, 14,2 rebonds, 10,2 passes en moyenne et un bilan de 9 victoires pour 3 défaites, Nikola Jokic a mis tous les ingrédients pour attirer l’attention des votants. Lentement mais sûrement la star des Rocheuses se rapproche d’une troisième couronne de MVP.

We don’t get tired of this Joker becomes the first player in franchise history to win POTM in back-to-back months 🏆 pic.twitter.com/XnJARzEz88 — Denver Nuggets (@nuggets) March 2, 2023

Côté Jalen Brunson, on est beaucoup moins habitué à ce genre de projecteurs. C’est tout simplement la première fois que le meneur des Knicks remporte ce prix. Auteur de 27 points, 6 passes et 4 rebonds sur ce mois de février (bilan de 9 victoires et 2 défaites), JB confirme qu’il est de la trempe des All-Stars, même s’il n’était pas du voyage à Salt Lake City cette année. Acteur majeur de la belle série des Knicks, le guard prouve semaine après semaine qu’il mérite chaque billet vert mis sur la table l’été dernier lors de sa signature. Le meneur que New York attendait depuis un bon moment.

Your Eastern Conference Player of the Month 🔥🔥 Congrats, @jalenbrunson1 👏 pic.twitter.com/2ByhLfpcU4 — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 2, 2023

Ils ont aussi reçu des voix pour cette récompense :

Conférence Ouest : Anthony Davis (Lakers), De’Aaron Fox (Kings), Damian Lillard (Blazers), Lauri Markkanen (Jazz) et Klay Thompson (Warriors)

Conférence Est : Giannis Antetokounmpo (Bucks), Joel Embiid (Sixers), Donovan Mitchell (Cavs), Julius Randle (Knicks), Pascal Siakam (Raptors) et Trae Young (Hawks)