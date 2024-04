Luka Doncic et Jalen Brunson viennent d’être sacrés joueurs du mois, respectivement à l’Ouest et à l’Est. Dire qu’il y a encore quelques temps, les deux joueurs évoluaient sous les mêmes couleurs chez les Mavericks.

Luka Doncic continue de faire parler la poudre chez les Mavs et remporte en toute logique ce titre, lui qui continue de porter les Mavs. 11 victoires pour 4 défaites pour la franchise texane sur le mois de mars. Avec des moyennes de 32,5 points, 10,1 rebonds et 10,1 passes, le Slovène vient de poser un triple-double de moyenne sur un mois entier, et ce dans le plus grand des calmes. Difficile de se rendre compte de la dinguerie, et pourtant c’est bien réel, il en a envoyé cinq consécutifs en scorant au moins 30 points, et a également stoppé la série de 11 victoires des Rockets en scorant 47 unités.

C’est donc très logiquement qu’il se succède à lui-même avec ce nouveau trophée, et c’est une bien belle manière de fêter son éligibilité officielle à un contrat de… 346 millions de dollars, mais aussi aux récompenses de fin d’année. Luka Doncic repousse encore un peu plus les frontières du réel, et n’oublie pas de vanner les Kings au passage. Allez, on continue jusqu’au titre de MVP, Luka ?

Du côté de la Conférence Est, c’est Jalen Brunson qui rafle la mise, alors qu’il s’est fait une grosse frayeur en début de mois et que l’on craignait tous le pire pour son genou. Finalement, le gaucher de poche est revenu aux affaires, pour le plus grand bonheur des Knicks, qui ont toujours virtuellement l’avantage du terrain en Playoffs dans son sillage.

28,8 points à 48,1% aux tirs et 5,8 assists par match, c’est du costaud, il a notamment envoyé deux matchs consécutifs à plus de 40 points, mais aussi une pointe à 61 points contre les Spurs de Victor Wembanyama, une performance malheureusement réalisée dans la défaite. Mais le bilan de JB reste honorable avec 9 victoires pour 5 défaites à mettre au crédit de la franchise de New York que personne ne voudra croiser lors des prochains Playoffs.

Dallas Mavericks guard Luka Dončić and New York Knicks guard Jalen Brunson have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in March. pic.twitter.com/CXz7aAHlKa

— NBA Communications (@NBAPR) April 2, 2024

Source texte : NBA