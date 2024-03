La nuit dernière, les Mavs ont remporté un deuxième succès consécutif à Sacramento, deux victoires cruciales dans la course au Top 6 de l’Ouest. Luka Doncic en a profité pour chambrer Vlade Divac.

Nous sommes dans les dernières secondes du match opposant Sacramento à Dallas. Les Mavs mènent 106-103 et Luka Doncic a l’occasion de conclure l’affaire sur la ligne des lancers-francs. Il rate le premier, mais rentre le deuxième.

C’est ensuite que Luka s’est mis en mode trashtalking.

Luka Doncic as he puts away the Kings tonight in Sacramento with his final free throw, then as the final horn sounds, waves goodbye to former Kings GM Vlade Divac seated courtside and says "he shoulda' drafted me." pic.twitter.com/6j26cLprxA

Un petit bye bye envoyé à Vlade Divac, assis au premier rang, avant de balancer : “Il aurait dû me drafter, il aurait dû me drafter.”

Si vous êtes fan des Kings, vous êtes sans doute d’accord avec les propos de Luka. Même s’ils font très mal, même si les Kings ont retrouvé les Playoffs depuis. Petit rappel : lors de la Draft NBA 2018, Sacramento possédait le deuxième choix derrière Phoenix, et avait l’occasion de drafter Doncic après la sélection de Deandre Ayton par les Suns. Vlade Divac, ancien joueur des Kings et alors manager général de la franchise, a cependant décidé de miser sur… Marvin Bagley III. Doncic, lui, a été choisi en troisième position par les Atlanta Hawks avant d’être échangé aux Mavs dans la foulée contre Trae Young.

Dans la capitale californienne, on se demande encore comment Divac a pu faire l’impasse sur Doncic. Comment un GM européen a-t-il pu laisser de côté le meilleur prospect européen de l’histoire ? La présence de De’Aaron Fox – sélectionné une année auparavant – est sans doute l’une des principales raisons à ça. Des rumeurs ont également laissé entendre que Divac – qui connaissait bien la famille Doncic – n’aimait pas le père de Luka.

Peu importe la raison au final, les faits sont là : Luka Doncic est l’un des cinq meilleurs joueurs du monde et un candidat MVP, tandis que Marvin Bagley III est considéré comme un gros bust. Autant dire que Vlade Divac s’est clairement planté sur ce coup.

Et Luka Doncic est là pour le lui rappeler.

