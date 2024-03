Les Mavericks s’offrent les Kings au bout du money time (103-107)

Grosse opération de la part des Mavericks, qui ont battu les Kings cette nuit à Sacramento, et qui réintègrent le top 6 de la conférence Ouest ! L’équipe de Mike Brown a d’abord maîtrisé son match, puis s’est écroulée dans le quatrième quart-temps. Le money time a été disputé, mais Dallas a pris l’avantage. Les Rois sont désormais huitièmes !

Les statistiques

Cette course aux Playoffs à l’Ouest est juste trop excitante. Chaque soir, les concurrents au sacro-saint top 6 donnent tout pour arracher leur ticket d’accès direct au printemps, version NBA du terme. Cette nuit, justement, les deux équipes que sont les Mavericks et les Kings se sont affrontées. Sacramento pouvait avoir envie de prendre une belle revanche, après avoir subi une très grosse déconvenue il y a trois jours.

C’est avec cet esprit qu’ils ont en tout cas entamé la partie. Et qu’ils l’ont menée durant trois quart-temps et demi, avant de progressivement s’écrouler et lâcher le match. Mike Brown l’a expliqué longuement en conférence de presse après la rencontre, le jeu de passe des Mavericks a dépassé la bonne défense de son équipe dans le money time.

L’expérience pour trouver le gars ouvert, exploiter l’arrivée de l’aide défensive pour créer une situation de shoot optimale. À ce jeu-là, Kyrie Irving s’est régalé. Uncle Drew termine avec 30 points, dont 14 dans le dernier quart. La capacité à hausser le ton et prendre la gonfle, décisive à l’heure où chaque succès vaut de l’or. Luka Doncic apporte lui 26 points, 9 rebonds et 12 passes. Côté Kings, Domantas Sabonis a complété son 26e triple-double de la saison avec 13 points, 12 rebonds et 10 passes. Offensivement, c’est De’Aaron Fox qui a mené la barque (23 points, 9/22).

Ce dernier a lui aussi admis que son équipe avait échoué dans le money time, qualifiant après la rencontre d’inacceptable le fait de perdre le dernier quart par 13 points d’écart. C’est Dante Exum qui met le couvercle sur le match d’un 3-points décisif, parfaitement servi par P.J. Washington. 6e victoire de suite des Mavericks, qui sont virtuellement qualifiés pour la postseason. Pour les Kings, son de cloche différent : la 8e place, avec obligation de gagner pour ne pas voir les Lakers revenir à hauteur.