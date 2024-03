Course aux Playoffs 2024 : Mavericks et Pacers rigolent, Suns et Kings rigolent (beaucoup) moins

Le mois de mars est là, avec sa fête des grands-mères, ses achats de chocolat et d’asperges pour préparer Pâques. Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, le 20 avril prochain !

Les résultats de la nuit

Wizards – Pistons : 87-96 (stats)

Magic – Clippers : 97-100 (stats)

Pacers – Lakers : 109-90 (stats)

Hornets – Warriors : 97-115 (stats)

Cavaliers – Sixers : 117-114 (stats)

Nets – Bulls : 125-108 (stats)

Spurs – Knicks : 130-126 (stats)

Thunder – Suns : 128-103 (stats)

Heat – Blazers : 142-82 (stats)

Nuggets – Wolves : 98-111 (stats)

Jazz – Rockets : 100-101 (stats)

Kings – Mavericks : 103-107 (stats)

Les classements

JUSTE ICI !

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour : Pacers, Mavericks, Warriors

Grosse victoire des Pacers face aux Lakers. Le succès leur permet d’apprendre avec sérénité que le Heat a DÉFONCÉ les Blazers (+60 !), car ils maintiennent l’écart avec Miami et leur 6e place est sauve. À l’Ouest, la victoire des Mavericks face aux Kings, combinée à la défaite des Suns, permet au groupe de Jason Kidd de reprendre la 6e place. Il faut désormais la conserver ! À noter également : victoire des Warriors contre Charlotte, Stephen Curry et ses copaings reviennent un poil sur les Lakers, et continuent de répondre aux imbattables Rockets.

Mauvaise opération du jour : Lakers, Suns, Kings, Sixers, Bulls

Beaucoup de perdants cette nuit ! Les Lakers, les Suns et les Kings se sont inclinés, scénario parfait pour Dallas, paraît que le maire a décrété jour férié. Bonus pour les Lakers, qui perdent du terrain sur Golden State. À l’Est, le trou est désormais bien formé entre Sixers et Heat, la remontée semble impossible hormis cataclysme. On en place une pour Chicago, qui n’est plus qu’à… 0,5 match d’avance sur les Hawks. Ça va chauffer d’ici mi-avril !

Les affiches de la nuit prochaine

22h : Pelicans – Celtics

0h : Magic – Grizzlies

0h30 : Hawks – Bucks

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Heat, Sixers, Bulls ou Hawks

Bucks – Heat ou Sixers

Cavs – Pacers

Knicks – Magic

Play-in tournament : Heat – Sixers et Bulls – Hawks

Wolves – Suns, Kings, Lakers ou Warriors

Thunder – Suns ou Kings

Nuggets – Mavericks

Clippers – Pelicans

Play-in tournament : Suns – Kings et Lakers – Warriors