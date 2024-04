LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry sont des monuments de ce sport, on le sait, mais ne participeront pas au deuxième tour des Playoffs cette année. C’est une première depuis près de 20 ans. Des monuments on vous a dit.

La dernière fois qu’aucun de ces joueurs n’était à ce stade de la compétition, c’était en 2005. Sinon, au moins un de ces joueurs, futurs membres de la Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024, a passé au moins un tour de Playoffs sur ces 19 dernières années. Malheureusement, cette saison la donne est différente étant donné que LeBron James et ses Lakers se sont battus mais n’ont rien pu faire face à l’efficacité des Nuggets, champions en titre. Kevin Durant et les Suns ont énormément déçu malgré les ambitions et promesses du début de saison et se sont pris un violent sweep par les Timberwolves. Quant à Stephen Curry, il n’a carrément pas réussi à qualifier ses Warriors pour les Playoffs, après avoir échoué au play-in tournament face aux Kings, également éliminés lors du deuxième match face aux Pelicans.

Almost 20 years since we’ve seen this 😳 pic.twitter.com/Dt93tDjX0m

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 30, 2024

Cette statistique, aussi effrayante soit-elle, met aussi en valeur la domination de LeBron James, lui qui n’a manqué les Playoffs que 4 fois dans sa carrière. Il y participe pour la première fois en 2006 et atteint justement les demi-finales de Conférence, à l’époque, Kevin Durant et Stephen Curry… ne sont même pas encore en NBA. Etant draftés respectivement en 2007 et 2009, ils ont pu suivre les exploits de l’Elu. Aussi, LBJ a toujours passé au moins un tour entre 2006 et 2018, une sacrée période de domination donc, même si KD et Steph ne sont pas non plus en reste, ayant réalisé pareille prouesse respectivement 11 fois en 17 saisons et 8 fois en 15 saisons.

Cette saison, aucun des trois joueurs ne sera présent en demi-finales de conférence, et si c’est relativement logique pour leur âge – 39 ans pour LeBron James, 35 ans pour Kevin Durant et 36 ans pour Stephen Curry – cela reste le signe qu’ils ont longtemps roulé sur la ligue. Avec respectivement 4, 2 et 4 bagues de champion, ils n’ont laissé que les miettes à la concurrence, toutefois, la relève est en route et pourrait bien déjà être en train de prendre le relais.

Source texte : Yahoo Sports