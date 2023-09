Ce mercredi, la NBA a validé la mise en place de nouvelles règles pour lutter contre la mise au repos des stars. Mais certains grands noms ne sont pas directement concernés par ce nouveau règlement car ils remplissent des critères bien spécifiques. C’est notamment le cas de LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry.

Pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces deux derniers jours, sachez qu’il n’est désormais plus possible pour une équipe NBA de reposer deux joueurs “star” dans un seul et même match. Ces stars ne pourront pas non plus être mises au repos lors des matchs diffusés en antenne nationale et ceux du in-season tournament. Dans le cas contraire, de lourdes sanctions financières seront appliquées aux équipes concernées.

Néanmoins, il y a quelques exceptions, exceptions qui concernent notamment trois des plus grands joueurs de la NBA : LeBron James, Kevin Durant, et Stephen Curry.

Pour rappel, est considéré comme “star” chaque joueur ayant été All-Star ou All-NBA au cours des trois dernières saisons. LeBron, KD et Curry font évidemment partie de cette catégorie, et semblent donc directement concernés par les nouvelles règles sur le load management. Mais au vu de leur longévité en NBA, ils seront en fait exemptés.

En effet, pour les joueurs de 35 ans et plus (au moment de l’ouverture de la saison) ou qui possèdent plus de 34 000 minutes au compteur en saison régulière ou 1 000 matchs de régulière + Playoffs, une équipe peut demander l’autorisation à la NBA pour mettre ce type de joueur au repos pour un match de back-to-back, même si ce match est en antenne nationale ou qu’il compte pour le in-season tournament.

LeBron James : 38 ans, 54 093 minutes en saison régulière, 1 703 matchs NBA au total

38 ans, 54 093 minutes en saison régulière, 1 703 matchs NBA au total Kevin Durant : 35 ans, 36 181 minutes en saison régulière, 1 152 matchs NBA au total

35 ans, 36 181 minutes en saison régulière, 1 152 matchs NBA au total Stephen Curry : 35 ans, 1 029 matchs NBA au total

En plus de ces trois-là, quatre autres joueurs sont également exemptés : Chris Paul, Mike Conley, DeMar DeRozan et James Harden.

