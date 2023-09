À quelques jours de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk fait un tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour, Le Mans Sarthe Basket, club historique du championnat qui fête ses 30 bougies… un anniversaire européen qu’il convient de ne pas gâcher.

30 ans. Un bel âge, celui du prime de la vie sur le plan physique, du moment où on se rend parfois compte que la période des conneries est finie dans la réalité. Exit les soirées jusqu’à plus d’heure, il est temps d’aller regarder Motus. Bon, on déconne et ça pourrait valoir une belle remontée de bretelles au rédacteur de ces lignes. Toujours est-il que pour le MSB, les 30 bougies sont accompagnées d’un beau et joli cadeau, l’Europe. La Basketball Champions League, pour être tout à fait précis. Ils n’ont gardé que deux joueurs de la saison passée dans leur groupe ? Oui, le challenge va être relevé. Mais aucune récompense ne vaut la peine d’être obtenue si le parcours pour y arriver est trop simple. Très One Piece comme phrase ça.

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : 6e avec 19 victoires pour 15 défaites. Défaite en quarts de finale des Playoffs, 2-0 face à l’ASVEL.

Coupe de France : défaite en demi-finale face à Monaco, 87-78

Les départs :

Terry Tarpey (Monaco)

Valentin Chery (BCM Gravelines)

Mathias Van Den Beemt (Aix-Maurienne, prêt)

Ugo Doumbia (Chartres)

Josh Carlton (Mets 92)

Camero McGriff (sans club)

Kaza Kajami-Keane (Chemnitz)

Hugo Mienandi (Angers, prêt)

Kenny Baptiste (Chalon)

Marcus Gomis (Orléans)

Matt Morgan (London Lions)

Les arrivées

Léopold Delaunay (Vichy-Clermont)

D’Shawn Schwartz (Fenerbahce B)

Selom Mawugbe (Rostock)

Nate Mason (San German)

Devante’ Jones (Mets 92)

Matt Lewis (G League)

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : Devante’ Jones, Nate Mason

Arrières : Abdoulaye Ndoye, Léopold Delaunay

Ailiers : Matt Lewis, D’Shawn Schwartz

Ailiers-forts : Wilfried Yeguete, Raphael Djasrambaye, Williams Narace

Pivots : Selom Mawugbe

Bon. Deux joueurs restés d’une année sur l’autre. Abdoulaye Ndoye et Williams Narace. Raphael Djasrambaye passe à plein temps avec les pros, lui qui a plutôt bien géré sa saison passerelle avec les Espoirs l’an passé, se montrant satisfaisant sur les minutes laissées par Elric Delord l’an passé. Pour le reste, on part sur tout nouveau tout beau, même si un garçon connaît bien le coin dans lequel il arrive : Wilfried Yeguete. On va en reparler plus bas d’ailleurs. Un effectif compétitif, qui se veut sérieux en Coupe d’Europe comme en Championnat de France. Le Mans a les moyens de réaliser une belle saison sur le papier, et les résultats de pré-saison sont très honnêtes. Reste à voir pour le concret, qui commencera ce week-end face à l’ASVEL dimanche à 17h.

Le joueur à suivre : Wilfried Yeguete

Parcours universitaire, retour en France réussi et gros pépin physique qui casse le rythme. Wilfried Yeguete est devenu au fil des années un joueur emblématique du basket hexagonal, avec de petites références individuelles bien sympathiques. On pense notamment à son trophée de meilleur progression de l’année en 2015-16 avec Pau, où il fait partie des éléments aillant permis aux Béarnais de retrouver les Playoffs de l’élite. Sa bonne saison lui permet de filer au Mans pour trois ans, où il fera ses statistiques et sera surtout sacré champion de France en 2018. De quoi attirer l’AS Monaco, un deal de deux ans dans la foulée en 2019 et malheureusement, une grosse blessure en 2021, année de sa fin de contrat. Un passage par Limoges, et de retour au Mans qui veut miser sur un ancien de la maison.

Ce qu’on attend de lui ? De l’expérience pour mener un groupe composé de jeunes très prometteurs (Djasrambaye, Delaunay), mais aussi de la solidité dans le jeu. Capable d’être efficace partout dans la raquette, bon rebondeur, il connaît le public et le public le connaît. De quoi faire de Yeguete un vrai leader, lui qui a été élu capitaine du groupe pour la saison.

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Basketball Champions League

Les dates importantes de la première partie de saison :

ASVEL – MSB (Championnat de France), le 17 septembre.

MSB – Peristeri Bwin (Basketball Champions League), le 17 octobre

MSB – Cholet Basket (Championnat de France), le 21 octobre

Unicaja – MSB (Basketball Champions League), le 24 octobre

MSB – Falco Vulcano Szombathely (Basketball Champions League), le 7 novembre

MSB – Monaco (Championnat de France), le 25 novembre

Le calendrier complet du Mans Sarthe Basket la saison prochaine

