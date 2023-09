À quelques jours de la reprise du Championnat de France de basket, TrashTalk fait un tour d’horizon des 18 équipes qui s’affronteront lors de la saison 2023-24. Au menu du jour, Cholet Basket, qui – après une saison convaincante – plonge de nouveau dans l’inconnu.

Depuis juin 2019 et l’arrivée de Jérôme Mérignac à la présidence du club, l’institution des Mauges respire. Trois présences dans le Top 8 en quatre saisons : pour un club qui vit grâce à ses partenaires, c’est beau. Mais ce gros hameau de maisons – élu « ville la plus chiante » de France par Topito – dénote un peu avec le mode de vie américain. From Chicago City to Mie Câline de la Place Travot. Ainsi, chaque intersaison est vecteur d’inquiétudes : les meilleurs joueurs resteront-ils ? Nantes et Angers sont en Pro B, qu’arrivera-t-il si les clubs des villes voisines – bien plus attrayantes – atteignent l’élite ? Cette année encore, Cholet attaque sa saison 2023-24 avec son lot d’incertitudes (mais aussi, comme toujours dans une ville qui pue le sport, avec beaucoup d’excitation).

Les résultats de la saison dernière :

Championnat de France : 7e de saison régulière et éliminé au premier tour des Playoffs contre les Mets 92 de Victor Wembanyama

Coupe de France : éliminé en quart de finale contre l’ASVEL (85-79)

Europe Cup : finaliste malheureux, défait par les Polonais de Wroclawek sur un format “double confrontation” (81-77 puis 80-78).

Les départs :

Boris Dallo (ASVEL)

Dominic Artis (Bodrum, Turquie)

Hugo Robineau (Boulazac)

James Thompson (Samara, VTB League)

Kevin Marsillon-Noléo (Denain Voltaire)

Mathéo Leray (prêté à La Rochelle)

Naoll Balfourier (prêté à Palma, Espagne)

Perry Ellis (Fukui, Japon)

Justin Patton

Bogdan Bliznyuk

Les recrues :

Gérald Ayayi (Pau-Lacq Orthez) jusqu’en 2024

Emmanuel Nzekwesi (Le Portel) jusqu’en 2024

Gerry Blakes (Drabowa Gornicza, Pologne) jusqu’en 2024

Vojtech Hruban (London Lions, Angleterre) jusqu’en 2024

L’effectif complet (connu à ce jour) pour la saison 2023-24 :

Meneurs : T.J. Campbell, Gérald Ayayi, Enzo Goudou-Sinha

Arrières : Gerry Blakes

Ailiers : Vojtech Hruban, Tidjane Salaun

Ailier-forts : Emmanuel Nzekwesi, Kim Tillie

Pivots : Neal Sako

Le joueur à suivre :

Déjà à Cholet sur la saison 2020-21, Gerry Blakes avait dispersé d’incroyables promesses sous les projecteurs d’une Meilleraie acquise à sa cause. Des promesses finalement contrariées par – on cite le médecin – une « compression du nerf sciatique poplité externe ». Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’arrière américain de 29 ans posait une saison taille patron avant d’être écarté des parquets pour raisons médicales. Il tente aujourd’hui un come-back. Deviendra-t-il la première option offensive de Laurent Vila ? Pas impossible. Pour autant…

Pour autant, Gerry Blakes n’est pas LE joueur à suivre du côté de Cholet cette saison. Arrivé du Portel cet été, Emmanuel Nzekwesi ne l’est pas non plus. Il possède cependant un profil d’intérieur mobile qui a déjà séduit la Meilleraie par le passé : O.D. Anosike, vous vous souvenez ? Un poste 5 adepte des contre-attaques éclairs pour créer le surnombre. Eh bah Emmanuel Nzekwesi, c’est la même fibre. Enfin on croit. Enfin on espère.

Mais alors, qui est le joueur de Cholet à suivre cette saison ?

Tidjane Salaun, un ailier de 18 ans qui fricote déjà avec les 2m06. Son principal fait d’armes, en dehors des parquets, c’est d’avoir dit « On se voit dans deux ans ! » à Kyle Kuzma. Des envies de NBA donc, et le profil idoine pour les concrétiser. Le freak du futur à l’aile. Long et doté d’une mécanique de tir cohérente. L’athlétisme est là. L’été a été bon : élu « rising star » du Adidas Eurocamp de Trévise, sorti en demi-finale de l’Euro U18 par l’Espagne (ses performances individuelles ont tapé dans les yeux importants). Compte tenu du peu de profondeur d’effectif dont disposera Cholet cette saison, nul doute que Tidjane Salaun sera missionné à hauteur de son nouveau statut, celui de joueur professionnel.

« Tidjane Salaun est un des meilleurs prospects de sa génération. C’est la vocation du club de permettre à ce type de joueur de progresser, d’évoluer, d’être mis en avant. » – Laurent Vila, pour Cholet Basket

🤯 Tidjane Salaun is a walking highlight reel 😤#FIBAU18Europe pic.twitter.com/MaVOcoW4gg

— NextGen Hoops (@NextGenHoops) July 24, 2023

Les compétitions à venir en 2023-24 :

Championnat de France

Coupe de France

Barrages de Ligue des Champions (BCL), si défaite reversé en Europe Cup

Les dates importantes de la saison :

Tournoi qualificatif pour la BCL (Coupe d’Europe) du 25 septembre au 1er octobre 2023, trois matchs à gagner pour décrocher le sésame

Cholet – Monaco (Championnat de France) le 7 octobre 2023

Cholet – ASVEL (Championnat de France) le 18 novembre 2023

ASVEL – Cholet (Championnat de France) le 13 janvier 2024

Monaco – Cholet (Championnat de France) le 4 mai 2024

Le calendrier complet de Cholet la saison prochaine

Que Cholet dispute une deuxième Coupe d’Europe consécutive est un grand honneur. Maintenant – et même si le club attend encore une dixième arrivée – il faudra compter sur la santé des joueurs en place pour que les résultats puissent être aussi bons que ceux de la saison passée. La base reste la même : T.J. Campbell, Kim Tillie, Neal Sako et Enzo Goudou-Sinha sont encore là. Laurent Vila a été élu Coach de l’exercice 2022-23 en Betclic Élite. Ces quelques garanties devraient permettre à Cholet de se montrer compétitif. Peut-être pas Top 6 ou 7, mais déjà dans un bon wagon.

L’institution Cholet Basket a-t-elle les moyens de ses ambitions ? Même sous la tutelle du meilleur coach de la saison passée, Laurent Vila, le nouvel effectif maugeois reste l’un des moins prévisibles du plateau.

