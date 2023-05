Cet après-midi avait lieu la finale du Trophée du Futur, à Blois. Il s’agit du mini-tournoi de Playoffs en fin de saison qui détermine le vainqueur du championnat Espoirs français. Comme l’année dernière, l’affiche opposait les U21 Cholet à ceux de Limoges. En totale maîtrise, les coéquipiers de Tidjane Salaun ont disposé de leurs adversaires 72-42 et sont désormais quadruples champions en titre.

Il sera à l’EuroBasket U18 pour défendre les couleurs de la France. Mais avant, Tidjane Salaun devait remporter le Trophée du Futur pour finaliser en beauté sa saison en club. Les Espoirs de Cholet Basket, menés également par Mathéo Leray, élu fraîchement MVP du championnat Espoirs, et de Lucas Dufeal, nominé dans le cinq majeur de la saison, ont facilement disposé des jeunes Limougeauds. Un écart d’entrée, quelques highlights signés Salaun, à l’initiative d’un gros tomar et de quelques shoots bien smooths. Il sera d’ailleurs logiquement élu MVP de la rencontre.

🔥 L’énorme alley oop entre Mathéo Leray et Tidjane Salaun ! Cholet semble injouable et accentue son avance au retour des vestiaires contre Limoges (47-23, 26′). pic.twitter.com/ZHpGNoDWPC

Grâce à cette victoire, Cholet récupère un quatrième trophée consécutif dans la catégorie. Centre de formation reconnu, l’Académie CB prouve une nouvelle fois qu’elle produit des talents qui comptent parmi les meilleurs du pays. Avec huit titres de champions et six Trophées du Futur, Cholet assoit également sa domination sur la catégorie U21, puisque le centre est de très loin le plus titré depuis la création de la compétition, en 1988.

Source : LNB