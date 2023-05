Les Playoffs ont commencé ce dimanche pour les Mets 92, et la troupe de Victor Wembanyama ne devait pas se louper à la maison, à Levallois. Mission accomplie pour les pensionnaires du Palais des Sports Marcel Cerdan, avec un futur classique de Wemby.

La soirée a déjà bien commencé pour Victor Wembanyama, qui étrenne tous ses trophées devant une salle acquise à sa cause, dont le trophée du MVP de la saison en LNB, reçu des mains de Rudy Gobert qui paraît minuscule à côté du cheat code (pour rappel, Rudy Gobert fait 2 mètres 16). En ce qui concerne le terrain ? Wemby a fait du Wemby, et on ne saurait que trop vous conseiller de vous familiariser avec ce genre de ligne de stats car vous pourriez bien y être fréquemment confrontés d’ici quelques petits mois dans le Texas.

Un trophée de MVP remis par Rudy Gobert 🤩#GoMets92 #BetclicELITE pic.twitter.com/1AD7I8dobw

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) May 21, 2023

Victor Wembanyama a donc ouvert de la meilleure des manières sa campagne de Playoffs avec les Metropolitans. Déjà au niveau collectif en pliant Cholet sur le score de 93 à 80, mais aussi sur le plan individuel en posant 22 points à 9/17 dont 1/2 de loin, 10 rebonds et 5 passes décisives (mais 6 pertes de balle). Les Mets 92 prennent l’avantage et prouvent qu’il faudra bien compter sur eux pour jouer le titre, Wemby continue de scintiller comme il l’a toujours fait jusqu’alors, et comme il devrait continuer de le faire en NBA, et à San Antonio où on se pourlèche déjà les babines de voir ce prospect qui leur revient de droit enchaîner les masterclass. Bien aidé par Bilal Coulibaly, Lahaou Konaté, Bandja Sy, DeVante Jones ou encore Barry Brown Jr., Wemby a une nouvelle fois été exemplaire pour ce premier match de Playoffs. Attention toutefois aux Choletais qui ont prouvé qu’ils avaient de la ressource en recollant lors du troisième quart-temps, et qui voudront mieux faire à la maison.

La route est encore longue, mais les Mets ne sont pas trop mal partis pour l’instant. Match retour ce mardi 23 mai à 20 heures à La Meilleraie, où Vic et les siens vont tenter de plier l’affaire en deux matchs.