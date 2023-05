La Roca Team de Monaco s’est imposée cet après-midi face au FC Barcelone en petite finale d’EuroLeague, 78-66. Pour la deuxième participation du club à la compétition reine européenne, la performance est historique. Mike James et sa bande sont récompensés de leur parcours mémorable dans cette édition 2022-23.

On avait quitté Monaco sur une grosse déception suite à la défaite vendredi soir contre l’Olympiakos. La Roca Team avait livré un combat dantesque en première mi-temps avant de s’effondrer face à l’expérience des Grecs. Mais les Monégasques ne paient pas pour apprendre. En effet, bien décidés à monter sur le podium européen, Monaco a pris le match par le bon bout face au Barça de Nikola Mirotić et du légendaire coach Sarunas Jasikevicius.

Encore sonnés de leur défaite en demi-finale contre le Real, les Blaugrana ont semblé sur un faux rythme tout au long de la rencontre et Monaco n’a pas hésité à leur mettre la tête encore un peu plus au fond du seau. +16 à la mi-temps pour la Roca Team qui, en plus de bien défendre, s’éclate offensivement.

La Roca Team nous régale à l'image de ce caviar de Donta Hall pour Elie Okobo !

Une petite frayeur au retour des vestiaires néanmoins, et le spectre du match de vendredi dans les têtes quand le Barça colle un run de 10-4. Mais pas de craquage, Monaco se rassure et ne cède pas à la pression du Barça. La suite de la rencontre sera un long fleuve tranquille face à des Culers bien moribonds. Score final 78-66 et une médaille de bronze magnifique pour la Roca Team !

◻️◻️◻️🟥@ASMonaco_Basket 7⃣8⃣@FCBbasket 6⃣6⃣

La Roca Team termine à la 3ème place de l’EuroLeague, et quelle saison ! 🤩

Symbole d’un basket français qui marche très fort, les Monégasques sont récompensés d’une saison en tout point exceptionnelle. Mike James, Elie Okobo et Donta Hall sont trois des grands artisans de cette saison historique du club qui – pour sa deuxième saison de son histoire en Euroligue – monte déjà sur le podium le plus prestigieux qui soit. La suite des réjouissances pour la Roca Team ? Les quarts de finale du Championnat de France face à Strasbourg, dès mercredi soir.

Chapeau bas à Monaco qui hisse le basket-ball français sur un podium européen, pour la première fois depuis Limoges qui avait décroché le titre en… 1993. HISTORIQUE !