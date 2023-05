Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 21 mai, la NBA nous propose une soirée composée d’une seule rencontre mais ô combien importante entre Miami et Boston. Voilà qui nous donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h30 : Heat (2,35) – Celtics (1,64)

LE PARI QU’ON SENT BIEN

Les Celtics l’emportent & Jaylen Brown marque +19,5 points (2,00) : menés 2-0 après deux défaites à la maison, les Celtics n’ont pas le choix, ils doivent gagner ce soir à Miami. S’ils sont irréguliers sur ces Playoffs, les Verts ont plusieurs fois montré leur capacité à réagir en étant dos au mur, et on n’attend rien de moins de leur part aujourd’hui. Ce qu’on attend aussi, c’est un Jaylen Brown revanchard après un Game 2 décevant (16 points). JB réalise de jolis Playoffs dans l’ensemble avec 24 points de moyenne et 11 performances à minimum 20 points en 15 matchs. Victoire de Boston + Brown à +19,5 points, la cote est à 2,00, et ça peut représenter une belle opportunité.

UNE PETITE FOLIE POUR ACCOMPAGNER ?

Jaylen Brown marque plus de points que Jayson Tatum, avec les deux joueurs à minimum 20 points (3,40) : vous l’avez compris, on croit fort en Jaylen Brown ce soir. Et on sent qu’il va même guider les Celtics au scoring, encore plus que Jayson Tatum qui reste sur deux quatrièmes quart-temps faiblards au scoring et deux perfs en dessous de ses standards à l’extérieur.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

