Troisième match de la série entre le Heat et les Celtics, ce soir à 2h30, l’outsider de cette match-up pourrait bien mener 3-0 demain matin, et quoiqu’on en dise… ce serait un incroyable coup de tonnerre.

Tout a commencé avec une participation presque hasardeuse au play-in tournament, hasardeuse dans le sens où on ne savait pas vraiment ce que ces mecs foutaient là, quel était vraiment le niveau et l’ambition réels de ce groupe. Constat étayé par une défaite face aux Hawks, vas-y c’est bon, c’est pas leur année.

La suite ? Une victoire face aux Bulls pour s’offrir le droit de prendre une pilule face aux Bucks… sauf que la pilule ce sont bien Jimmy Butler et ses sbires qui lui mettent. 4-1 saignant, Giannis choqué, Milwaukee choqué, les Knicks passent également à la moulinette en demi-finales de Conf et voilà donc l’étonnant Heat qui rejoint Boston en Finale de Conf pour la troisième fois en quatre ans. Pourquoi pas.

Cette bonne blague doit pourtant cesser, surtout face à des Celtics désormais favoris à l’Est, favoris… tout court ? Très drôle. Jimmy Butler reste LE patron de ce côté-ci de l’Amérique, Bam Adebayo joue comme un All-Star… et Caleb Martin aussi, Miami prend les deux premiers matchs A BOSTON (!!!), décidément mais où s’arrêteront-ils.

Voilà donc où on en est ce soir, la mise en contexte fut longue mais essentielle pour comprendre qu’après deux rencontres la narrative a changé, qu’après deux rencontres le Heat ne fait plus rire personne à commencer par les Celtics qui, la phrase est réelle, entrevoient l’ombre d’un sweep plus que celle d’une qualification pour les Finales NBA.

Boston avait pris l’habitude dans ces Playoffs de jouer au basket un match sur deux, face aux Hawks et aux Sixers ça passe, mais face au Heat d’un homme en mission ce n’est plus suffisant. Victoire obligatoire ce soir pour Jayson Tatum, Jaylen Brown and co. faute de quoi le Game 4 mardi soir prendra des airs de mise à mort.