Téma la classe de l’information : selon Marc Stein, les Spurs ont prévu de ramener Tim Duncan en ville pour aider Victor Wembanyama à s’acclimater à la vie en NBA, mais aussi et surtout pour bosser son basket. Ouais nan, la phrase est juste mythique en fait.

Que dire, hormis que c’est génial ? Selon Marc Stein, insider NBA reconnu, les Spurs ont obtenu de Tim Duncan qu’il vienne régulièrement à San Antonio pour passer du temps avec le futur numéro 1 de la Draft 2023, Victor Wembanyama. Le meilleur ailier-fort de l’histoire comme mentor, on fait quand même très difficilement mieux, surtout pour un joueur qu’on attend à ce poste dès son arrivée dans la Grande Ligue. L’objectif ? Bien sûr, travailler sur la technique de Wemby, tout ce qui touche à son jeu. Mais le projet des Spurs avec Timmy ne s’arrête pas là : la franchise compte sur son dernier numéro 1 de Draft en date pour accompagner l’Alien dans ses débuts, hors du terrain. Gestion de la pression, du rythme soutenu. En gros : un vrai mentor, comme expliqué plus haut.

Report: Tim Duncan will ‘regularly visit’ the Spurs to work with Victor Wembanyama https://t.co/NV99lBzy09

— Dime (@DimeUPROXX) May 20, 2023

Voilà la force des Éperons. Une fois que vous y avez goûté, c’est dans le sang. Bien sûr, The Big Fundamental ne pouvait pas refuser la faveur à Gregg Popovich, son coach pendant trois décennies différentes. Après avoir passé 16 mois dans le coaching staff du Pop’, il reviendra donc, mais sans doute pas avec la casquette d’un coach. Plus celle de la légende, qui vient checker de temps en temps comment ça va dans la tête, et qui est toujours dispo pour aller taffer sous les paniers dès que c’est nécessaire. Bref, nous on se régale déjà de ce featuring, doré de chez doré sur le papier. Et on pense bien sûr à tous les fans des Spurs, qui doivent avoir la banane jusqu’aux oreilles à la lecture de ce petit morceau de bonheur un dimanche matin.

Source : Marc Stein via Dime