Snif… Sniffff… Vous sentez cette odeur de brûlé ? Ne serait-ce pas celle de la chipo que t’as oublié dans le barbeuk ? Le voisin qui fait des siennes en s’essayant lui aussi à la cuisson estivale ? Non plus. Cette odeur c’est celle des Los Angeles Lakers qui sont menés 3-0 dans cette finale de Conférence, une odeur qui rappelle qu’aucune équipe n’a déjà remonté un tel déficit.

On y pensait tous dans un coin de notre tête lorsqu’on a vu le niveau du collectif de Denver sur ces deux premiers matchs. “Et si les Lakers se faisaient braquer chez eux dès le Game 3 ?” Puis on est revenu à la “raison”. “LeBron James et Anthony Davis en face : relax, ça va le faire”. Sauf que cette nuit il y avait aussi D’Angelo Russell et Kentavious Caldwell-Pope. Et quand on réalise dans les dernières minutes de la rencontre que ça va “vraiment” se passer , on pense immédiatement à cette stat dévastatrice qu’on a tous vu au moins une fois dans notre expérience de fan : aucune équipe n’a déjà remonté un déficit de 3-0 dans une série de Playoffs. De quoi trembler des genoux pour les fans des Lakers, de quoi faire des cauchemars d’un ogre serbe qui te cours après pour t’avaler tout rond. Mais combien de fois c’est arrivé dans l’histoire au juste ? Parce que si c’est douze fois ça va hein. Ah c’est déjà arrivé… 149 fois ?

Teams up 3-0 in best-of-7 series are 149-0 ALL-TIME 😳 pic.twitter.com/O7i8ymY44x

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 21, 2023

Bon, s’il y a bien quelqu’un qui peut faire déjouer la fatalité de cette statistique, c’est bien LeBron James. Il faudra d’ailleurs déjà commencer par marquer l’histoire locale en gagnant le Game 4 puisque les Lakers n’ont jamais gagné un match éliminatoire en étant mené 3-0…

The Lakers have never won a playoff game after going down 3-0 👀 pic.twitter.com/QPsAZR0UnA

— ESPN (@espn) May 21, 2023

Tout ça, tonton LeBron peut s’en occuper. Bomber le torse et en choper au moins un à la maison par orgueil, voilà qui semble envisageable pour les Angelinos. Mais le chemin semble si long jusqu’au Game 7…

Les Lakers ont la tête sous l’eau dans cette finale de Conférence. Certains pensent déjà à une finale NBA Denver – Miami, d’autres sont ouverts à toutes les possibilités et il reste les fans les plus dévoués (drogués) qui croient toujours au comeback de leur équipe. Cher fan des Lakers, le chemin vers la gloire semble long, “mais en tout cas on te le souhaite”.