La Trade Deadline devrait être calme du côté de Los Angeles. Si les Clippers régalent et caracolent en tête de la Conférence Ouest, ce n’est pas le cas des Lakers. Néanmoins, le front office serait “confiant” sur le potentiel de l’équipe.

LeBron James a beau tweeter des sabliers et pousser des coups de gueule en déclarant que les Lakers peuvent se faire botter le cul par n’importe qui, Rob Pelinka et son équipe semblent vouloir privilégier la patience. L’année dernière, la trade deadline avait sauvé la saison des pourpres et or avec notamment les arrivées de D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt ou encore Rui Hachimura, ça ne devrait pas être le cas cette saison.

Selon Jovan Buha de The Athletic, les chances d’un mouvement majeur du côté de la baie des Anges a baissé ces derniers jours. Dejounte Murray, la piste principale depuis quelques semaines est toujours en vue, mais les Lakers ne semblent pas vouloir améliorer leur offre originale : D’Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, le premier tour de Draft 2029 et d’autres potentiels picks plus lointains.

Toujours selon l’insider de The Athletic, Rob Pelinka n’accepterait de se séparer d’Austin Reaves qu’en cas d’échange avec un All-Star confirmé.

Seul mouvement à prévoir pour le moment, l’arrivée d’un défenseur solide sur les ailes, capable de shooter est souhaité.

À moins de 48 heures de la Trade Deadline, les Los Angeles Lakers sont actuellement neuvièmes de la Conférence Ouest et restent sur trois victoires consécutives dont des succès de prestige face aux Celtics et aux Knicks. Une dynamique positive qui a probablement participé au renouveau de confiance du front office envers son effectif.

LeBron James semble adorer ses coéquipiers alors s’il a enfilé son costume de LeGM, c’est bien normal qu’aucun mouvement ne soit à prévoir ces prochaines heures … jusqu’à ce qu’il change d’avis ?

