Nouvelle nuit épique en NBA avec du suspense et des rebondissements de tous les côtés. La grosse info du jour reste le changement de leader à l’Ouest avec les Clippers qui s’emparent du trône. On vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit made in TrashTalk !

Scores et stats de la nuit

Pacers – Rockets : 132 – 129 (stats)

– Rockets : 132 – 129 (stats) Nets – Mavericks : 107 – 119 (stats)

: 107 – 119 (stats) Heat – Magic : 121 – 95 (stats)

– Magic : 121 – 95 (stats) Knicks – Grizzlies : 123 – 113 (stats)

– Grizzlies : 123 – 113 (stats) Bulls – Wolves : 129 – 123 (stats)

– Wolves : 129 – 123 (stats) Jazz – Thunder : 124 – 117 (stats)

– Thunder : 124 – 117 (stats) Suns – Bucks : 114 – 106 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit en NBA

12 points, 16 rebonds mais une défaite avec une fin de match particulièrement difficile pour Rudy Gobert face aux Bulls.

8 points en 11 minutes pour Ousmane Dieng avec le Thunder. #productif

12 points, 18 rebonds pour Olivier Sarr en G League.

Le highlight de la nuit

KD THROWS DOWN THROUGH TRAFFIC 😤

Bucks-Suns | Live on TNT pic.twitter.com/wUJCMjhAzd

— NBA (@NBA) February 7, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

➡️ Deck #16 | Pick #101#NBA pic.twitter.com/JwrQwGcY9w

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) February 7, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir