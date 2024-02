Avec un Lauri Markkanen en mode All-Star et un Kris Dunn en mission sur Shai Gilgeous-Alexander, Utah s’offre une victoire de prestige face au Thunder, co-leader à l’Ouest. Le Jazz revient à l’équilibre (26-26).

Utah se trouve une passion pour taper du gros calibre ces derniers jours. Après les Bucks, c’est le Thunder qui a chuté à Salt Lake City. La rencontre avait pourtant mal débuté pour Utah. Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams se relaient au scoring, le Français Ousmane Dieng se montre productif sur un faible temps de jeu, OKC prend le lead.

On ne sait pas ce qu’a dit Will Hardy à ses gars à la pause mais la recette a fonctionné, notamment défensivement. Bien trop friable en première mi-temps, la défense des Mormons a monté d’un cran dans le sillage d’un SUPER Kris Dunn. Le meneur est connu pour ses skills dans sa moitié de terrain depuis toujours et il l’a encore montré en réalisant un travail de premier plan pour mettre en boite l’un des favoris au MVP, Shai Gilgeous-Alexander. Alors qu’il avait marqué 19 points en première mi-temps, le Canadien va être limité à 9 points après le break, à 3/10 au shoot.

Utah profite de son temps fort pour revenir sur son adversaire du jour. Lauri Markkanen prend feu pour donner le lead à son équipe. Il marque 17 de ses 33 points sur le seul troisième quart-temps. Encore un qui pourra avoir des regrets pour le match des étoiles.

Lauri Markkanen left his mark in tonight’s W over the Thunder 😤

33 PTS | 11 REB | 5 3PM pic.twitter.com/nQppsCe4LU

— NBA (@NBA) February 7, 2024

Le money time est très disputé. Jalen Williams pousse pour remettre les siens devant mais Utah répond en équipe avec Keyonte George et John Collins notamment alors que Dunn ne faiblit pas niveau hustle. OKC a un trou d’air au pire des moments et le Jazz en profite pour sanctionner avec encore Lauri Markkanen en capitaine clutch. Boucle d’or envoie un premier jumper avant de s’offrir un dagger en bonne et due forme pour donner de l’air aux siens et assurer la victoire.

Lauri Markkanen hits the 3 to extend the Jazz lead!

Thunder-Jazz | Live on the NBA App

📲 https://t.co/pP1hYZJJ73 pic.twitter.com/yewhAHbNBa

— NBA (@NBA) February 7, 2024

Utah revient à l’équilibre avec ce gros succès face à un cador de sa Conférence. OKC de son côté recule et laisse le trône de l’Ouest aux Clippers, qui n’ont même pas joué cette nuit. Prochain rendez-vous pour les deux équipes : Utah sera jeudi du côté de Phoenix pour défier les Suns alors que le Thunder profite d’un peu de repos. OKC ne rejoue que samedi à Dallas.