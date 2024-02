Transfert NBA : Kelly Olynyk et Ochai Agbaji (Jazz) filent à Toronto !

Cette fois, c’est vraiment parti ! Les transactions en NBA s’enchaînent, et voici donc que le Jazz envoie Kelly Olynyk et Ochai Agbaji chez les Raptors, contre Kira Lewis, Otto Porter et un premier choix de Draft 2024.

Boum ! Adrian Wojnarowski vient d’annoncer un nouveau transfert, cette fois entre Jazz et Raptors. Par ici le détail :

Jazz reçoit : Kira Lewis, Otto Porter, choix de Draft au premier tour, 2024.

Raptors reçoivent : Kelly Olynyk, Ochai Agbaji

The Utah Jazz are finalizing a trade to send C Kelly Olynyk and guard Ochai Agbaji to the Toronto Raptors for Kira Lewis, Otto Porter and a 2024 first-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/H14MTbDi3U

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2024

Il fallait s’attendre à du mouvement côté Toronto aujourd’hui. C’est chose faite avec un premier transfert, pour récupérer deux joueurs du Jazz. L’idée ? Peut-être de s’en servir comme monnaie d’échange directe d’ici quelques minutes/heures. Pour parler un peu des joueurs envoyés au Canada, sachez que Kelly Olynyk est un garçon d’expérience, le gars qui s’occupe de la sale besogne sans faire de bruit. Ochai Agbaji est de son côté un profil assez prometteur, bien que cela soit à nuancer par le fait que Utah ait officiellement stoppé le projet autour de lui en le transférant.

Le Jazz fait donc venir Otto Porter et Kira Lewis, mais surtout un premier tour de Draft 2024 assez précieux, si jamais Toronto ne trouve pas de “gros” deal d’ici la tombée de la nuit. C’est pour cela qu’il faut que vous restiez connectés, car c’est LOIN d’être fini !